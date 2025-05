“Funciona mesmo”: o dispositivo médico discreto que pode travar o herpes labial logo no início

Pequeno, portátil e sem químicos, o Herpotherm Neo é um dispositivo médico que utiliza apenas calor concentrado para aliviar rapidamente os sintomas do herpes labial. Se usado nos primeiros sinais, pode até travar o desenvolvimento da crise, segundo várias avaliações verificadas. Adequado para grávidas e crianças a partir dos três anos, destaca-se por ser uma alternativa limpa e prática aos cremes tradicionais. Fabricado na Alemanha, o aparelho oferece até 200 utilizações com uma só carga de pilhas e promete transformar a forma como lidamos com esta condição tão comum, mas ainda pouco falada.