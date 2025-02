Funcionalidades premium por 30€: este smartwatch está com o maior desconto de sempre

Com um ecrã grande de 1.91 polegadas e mais de 110 modos desportivos, este smartwatch surpreende pela qualidade e pelo preço acessível. Os utilizadores destacam não só a bateria que dura uma semana sem carregar, como também funcionalidades inesperadas para este segmento de preço, como fazer chamadas e ouvir música diretamente do relógio.

O dispositivo inclui ainda monitorização de oxigénio no sangue, análise do sono e uma aplicação intuitiva que ajuda a manter um estilo de vida mais ativo. Com mais de 400 avaliações positivas na Amazon e uma classificação de 4.5 estrelas, a versão em preto deste relógio inteligente está agora disponível por apenas 30€, graças a um desconto de 70%.