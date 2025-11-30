Facebook Instagram

Fusão asiática em pratos para partilhar: experimentámos o novo menu Tashō do Nood em Saldanha

Hoje às 00:00

O Nood, em Saldanha, lançou o menu Tashō – que significa "um pouco" em japonês – focado na partilha à mesa. Durante duas horas, provámos pratos que misturam influências tailandesas, japonesas e coreanas: o Thai Tiger com camarão e caril vermelho tailandês foi o favorito, os noodles soba com leite de coco e lima surpreenderam pela frescura, o Kinoko mostrou que pratos vegetarianos podem ser interessantes, e o topokki com bacon e queijo mozzarella revelou-se puro conforto. O espaço acolhedor, com luz natural e decoração equilibrada, torna-se parte da experiência. As sobremesas, com destaque para o mochi de manga, completam bem a refeição. Uma experiência que deixa vontade de voltar e partilhar com amigos.

