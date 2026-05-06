Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Garage Sale: Lutecia Smart Design Hotel
Há 2h e 20min
Mais Vistos
00:05:15
Dois às 10
Cristina Ferreira começa programa com aviso: "Eu tenho que alertar o país"
00:07:32
Dois às 10
Bernardina esclarece vídeo polémico: “Estou a ser julgada por um vídeo de 10 segundos”
00:07:32
Dois às 10
Bernardina quebra o silêncio sobre vídeo polémico: “Não sei qual é o drama das pessoas”
00:08:23
Secret Story
Indeciso entre várias mulheres da casa? João Ricardo esclarece sentimentos: «Idade para amar»
Destaques IOL
Crime
Estafeta de empresa de entregas matou menina de 7 anos que lhe abriu a porta. Agora, foi condenado à morte
Lutecia Smart Design Hotel
Lutecia Smart Design Hotel está a vender mobiliáro e decoração a partir de 20 euros
Exercício
Nunca fiz exercício. Vale a pena começar aos 60 anos? Especialista responde
Ferias 2026
Esqueça os resorts lá fora: este tem tudo incluído com piscinas e escorregas fica no centro do país
Mais Lidas
Dois às 10
A febre do momento na Europa já não é a Disneyland — há um novo parque a roubar as atenções
Proteção Civil
Proteção Civil emite aviso devido às previsões de chuva forte nesta região portuguesa
Saúde
Hantavírus: o que é a doença rara que está a provocar o pânico num cruzeiro em pleno Atlântico
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Depois de viralizar com o anúncio de gravidez, gravou a reação do namorado à notícia. E é de ir às lágrimas
Dois às 10
Bernardina Brito reage a polémica e esclarece relação com o homem do vídeo: «Não está na minha vida há dois dias»
Ted Turner
Morreu Ted Turner, fundador da CNN
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Saude
Dorme menos de 6 horas por noite? Médicos deixam alerta que não deve ser ignorado
Saude
Esta é a razão pela qual os Pilates estão a substituir os treinos intensos nos ginásios
Saude
Quer perder peso até ao verão? Deve fazer 45 minutos deste treino por dia
Psicologia
Pessoas que falam consigo mesmas tendem a ser mais felizes, explica a psicologia
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Lutecia Smart Design Hotel
Lutecia Smart Design Hotel está a vender mobiliáro e decoração a partir de 20 euros
Fino Premium Touch da Shiseido
"100/10": É assim que os utilizadores descrevem esta máscara japonesa para o cabelo
Exercício
Nunca fiz exercício. Vale a pena começar aos 60 anos? Especialista responde
Ferias 2026
Esqueça os resorts lá fora: este tem tudo incluído com piscinas e escorregas fica no centro do país
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Crime
Estafeta de empresa de entregas matou menina de 7 anos que lhe abriu a porta. Agora, foi condenado à morte
Psicologia
É isto que a psicologia diz sobre pessoas que ainda fazem a lista de compras no papel
Novidades
Remover o pó e a humidade dos armários nunca foi tão fácil com este kit da Mercadona
Viagens
Águas cristalinas e paisagens de sonho: 10 praias portuguesas que deve visitar pelo menos uma vez
Saude
O segredo para uma pele sem manchas e macia está nisto, revelam especialistas
Ikea
Esta novidade da IKEA vai fazer esquecer a secretária do escritório
Saude
Este é o hábito que quase todos ignoram e que pode arruinar boas noites de sono
Spray hg
Limpezas de primavera: o spray de 7€ que elimina o bolor "sem esfregar" e é um sucesso de vendas mundial
Aldi
São tendência e custam menos de 13 euros. Estão quase a chegar ao Aldi
Dicas
Nunca faça isto quando compra roupa nova, alertam especialistas
Feng Shui
Se colocar isto por baixo da cama vai atrair abundânica e estabilidade, segundo o Feng Shui
Aspirador vertical
Esqueça os preços altos: Este aspirador idêntico à Dyson custa menos de 80 euros
Ablet Android
Esqueça os tablets caros: Este modelo de 129€ faz tudo o que precisa e está em promoção
Crime
Conheceu o marido num grupo da igreja. Já casados e com seis filhos, descobriu que ele mantinha um casal preso na cave
Novidades
Pele suave e super hidratada: farmacêutica recomenda este creme corporal da Mercadona
Mercadona
Imparável, Mercadona anuncia abertura de nova loja em novembro. E está a contratar
Saude
Atenção ao café: excesso pode aumentar risco de problemas mentais, diz estudo
TVI Pass
TVI Pass está a oferecer convites duplos para ir ao cinema em Lisboa e no Porto
Saude
Afinal, quanto tempo de exercício devemos fazer por semana? Especialistas explicam
Praias
Esqueça o Algarve: esta praia paradisíaca fica a 45 minutos de carro de Portugal
Subsídios
Muitos portugueses desconhecem a existência deste subsídio. E agora pode ser tratado online
Novidades
Sandálias do estilo Birkenstock vão chegar ao Lidl por menos de 10 euros
Cozinha
Mais barato e não precisa de obras: esta é a nova tendência para renovar o chão da cozinha num só dia
Saude
Estudo garante que se fizer isto todos os dias vai dormir melhor
Habitação
Habitação grátis com internet: aldeia espanhola procura 40 pessoas para lá viverem
Ferias
Parece um destino asiático, mas fica a 1 hora de Lisboa: "um lugar simplesmente insano"
Dicas
Deitar gelo na sanita todas as semanas? Este é o hábito que deve adotar a partir de agora
Longevidade
"Se tivesse 30 anos outra vez... não casava": idosos respondem o que fariam diferente
Últimas
II Liga
Miguel Moita não vai continuar no comando técnico do Marítimo
Versa
4 ANOS VERSA: Beauty is a Radical Idea…
Hantavírus
Surto de hantavírus em cruzeiro pode ter origem em atividade de birdwatching
Apaixonou-se na Casa, mas o amor acabou. Hoje cumpre «a maior missão da sua vida» ao lado de outra mulher
Abuso Sexual Menor
Jovem suspeito de ter abusado sexualmente de menor detido pela PJ
Liga
Liga Portugal sublinha esforço conjunto no combate à violência
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Magoado com Liliana, Sandro revela todos os detalhes sobre a amizade entre ambos e a relação com Fábio: «Estavas no cativeiro»
Big Brother
Prestes a casar, esta ex-concorrente tem reação impagável ao ver o vestido de noiva pela primeira vez
Famosos
Grávida, Luíza Abreu apanhada a fumar: "Não consegui deixar na totalidade"
Sobre a cirurgia, Pedro Duarte lança apelo urgente e admite desilusão: «Às vezes perco a esperança»
Liga Europa
Treinador do Friburgo: «Sp. Braga tem uma equipa que não pára de acreditar»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Dois às 10
Influencer de 74 anos revela o segredo para um pescoço firme: "Parece que tenho 44"
Dois às 10
Depois de vencer o Secret Story, Eva parte para viagem paradisíaca com pessoa especial
Famosos
Cláudio Ramos apresenta novo concurso da TVI: "Estou super feliz!"
Hantavirus
Hantavírus: navio ruma a Espanha e há quarentena à vista após retirada de três passageiros
Sociedade
Morreu Ted Turner, o fundador da CNN
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Bonnie Tyler
Bonnie Tyler hospitalizada no Algarve após cirurgia de urgência
Liga
Liga: Carlos Macedo apita a deslocação do FC Porto ao AVS
PSP
PSP alerta para risco de jovens migrarem para ‘dark web’ com novas restrições nas redes sociais
Modalidades
Federação de Triatlo revolta-se contra falta de receitas das apostas desportivas
Famosos
Luíza Abreu revela detalhes do parto e assume: "É indescritível"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Dois às 10
Foi convidado para um jantar? Descubra o que levar
PSP
"Recrutam miúdos de 13 ou 14 anos para a prática de homicídios": PSP teme migração de jovens das redes sociais para a 'dark web'
PS
"A ministra da Saúde já desistiu do SNS": PS pede demissão de Ana Paula Martins
Ambiente
Portugal estará em "crédito ecológico" a partir de amanhã: país esgota recursos naturais do ano em apenas cinco meses
Saude
Dorme menos de 6 horas por noite? Médicos deixam alerta que não deve ser ignorado
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Seguro de saúde
"Estamos a dizer tudo errado aos médicos", diz Isabel Vaz, ao pagar "balúrdios a alguns e muito pouco a outros que até são os que aguentam o sistema"
Teatro Villaret
"Até já!" Teatro Villaret encerra temporariamente para obras
Benfica
Nacional de Juniores: Benfica vence e adia festa do FC Porto
Marisa Pires arrasa Liliana Oliveira em direto e deixa aviso sério: «Ela esquece-se que...»
Saude
Esta é a razão pela qual os Pilates estão a substituir os treinos intensos nos ginásios
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Ted Turner
Ted Turner (1938-2026): um breve perfil
Famosos
"Se parece que estou a chorar, é da emoção": em partilha rara, Pedro Benevides revela imagens da filha mais velha!
Redes sociais
Jovens estão a usar WhatsApp para partilhar fotos suas e de colegas nus criadas com IA, alerta PJ
Ted Turner
Morreu o "eterno criador" da CNN, Ted Turner. Tinha 87 anos
Saude
Quer perder peso até ao verão? Deve fazer 45 minutos deste treino por dia
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
"Provavelmente, gosta-se mais dos netos do que dos próprios filhos": Hélder Fráguas é avô pela 2.ª vez
Liga Europa
Sp. Braga: Ricardo Horta convocado para a visita ao Friburgo
Grooming
'Grooming'. Jovem de 22 anos abusou sexualmente de adolescente de 13 que aliciou nas redes sociais
Psicologia
Pessoas que falam consigo mesmas tendem a ser mais felizes, explica a psicologia
Gianluca Prestianni
Prestianni pode falhar arranque do Mundial após decisão da FIFA
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Câmara de Lisboa
Câmara de Lisboa rejeita hastear bandeira LGBTI+ nos Paços do Concelho no Dia contra a Homofobia
Ted Turner
Morreu Ted Turner, fundador da CNN
Famosos
Bernardina Brito quebra o silêncio sobre polémico vídeo: "Venha quem vier"
Lei laboral
Patrões dizem que negociações da concertação social foram marcadas por "medo e falta de verdade"
Dois às 10
Quem é o homem misterioso do vídeo? Após vários rumores, Bernardina Brito esclarece tudo
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Venceu o Secret Story 10 e já partiu em viagem. Eva vive férias a dois com pessoa especial
Dois às 10
Vai passar férias no Algarve? Há umas “Maldivas portuguesas” que pode visitar por menos de 2 euros
Lutecia Smart Design Hotel
Lutecia Smart Design Hotel está a vender mobiliáro e decoração a partir de 20 euros
Famosos
Vera Cláudia: "Nada é assim tão simples"
No primeiro Dia da Mãe sem o filho, mãe de Maycon recebe mensagem: «Encontrar algum conforto nas memórias...»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais
Ficha Técnica
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
SOL
VERSA
AWAY
TVI PASS
COPYRIGHT © 2026 IOL.PT