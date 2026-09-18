Gastámos menos de 100 euros por 4 noites numa casa em frente à praia, a 3 horas de Portugal

Um grupo de cinco amigos regressou a Finisterra, a vila que conheceu meses antes durante o Caminho de Santiago, desta vez de carro e sem mochila às costas. Ficaram quatro noites numa casa em frente à praia, por menos de 100 euros por pessoa, e a localização acabou por ditar toda a rotina: a Praia Da Langosteira ali ao lado, uma tarde reservada para o Cabo de Finisterra e o farol, e uma procissão das Festas Patronais apanhada por acaso no penúltimo dia. Entre um café com boa pastelaria, um hambúrguer com queijo de Arzúa e um jantar de petiscos de marisco para fechar a estadia, ficou a prova de que dá para juntar praia, história e pouco dinheiro gasto num só destino.