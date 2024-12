Gelados artesanais em 60 minutos: esta máquina promete resultados profissionais em casa

Com 2L de capacidade e um compressor de 150W que elimina a necessidade de pré-congelação, esta máquina está a mudar a forma como fazemos gelados em casa. O painel de controlo intuitivo e a tampa transparente permitem acompanhar todo o processo, enquanto o design compacto e silencioso adapta-se a qualquer cozinha. Os utilizadores destacam a facilidade de utilização, a rapidez (gelados prontos em 60 minutos) e a simplicidade na limpeza, já que todas as peças são removíveis. Uma forma prática de criar momentos especiais, seja numa tarde em família ou num jantar com amigos