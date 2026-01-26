Facebook
Ginásio
Hoje às 12:00
00:00:50
Dois às 10
Menino de 11 anos mata o pai depois de lhe ser retirada a consola de jogos
00:05:25
Dois às 10
Regresso de férias traz surpresa a Cristina Ferreira. Cláudio Ramos surge com um detalhe que escapou a todos
00:06:46
1ª Companhia
Noélia emociona recrutas ao falar do irmão que morreu: «Foi uma bênção. Ele é uma estrela...»
00:01:22
1ª Companhia
Comandante Moutinho rendido à coreografia cómica que os recrutas prepararam
Saude
Este é o segredo para continuar a comer pão todos os dias sem engordar
Dicas
Diga adeus à humidade nos armários: estes desumidificadores estão com mega promoção e custam 1 euro
Canalização
Regiões com frio extremo: como evitar que os canos congelem por dentro
Ginásio
Ginásios apanham multa de 150 mil euros por usar música indevidamente
Guerra
Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes
Guerra Ucrânia
Rússia "esgotou stock" de blindados da Guerra Fria para substituir os mais de 9 mil que perdeu desde a invasão na Ucrânia
Dois às 10
Rodrigo Castelhano perdeu o pai durante a lua de mel. A frase que lhe disse antes da viagem ainda hoje o magoa
Benfica
Benfica perto de renovar com José Neto e Anísio, mas ainda longe de Banjaqui
Inglaterra
«Amorim pode estar em casa a pensar: "O que raio estou a ver destes jogadores"»
Humidade
Humidade e bolor nas paredes: esta espuma poderosa do Pingo Doce resolve em 10 minutos