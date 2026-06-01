Eleve a sua experiência com acesso exclusivo.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Pesquisar
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Pesquisa
Grelhadores do Lidl
Hoje às 15:59
Mais Vistos
00:05:13
Secret Story
Em lágrimas e "sem chão". Este foi o primeiro confessionário de Afonso após confronto com Catarina Miranda
00:02:57
Secret Story
Inês Morais expõe mensagens de Afonso Leitão com "mulher do Norte": «Já esteve com ela»
00:12:01
Secret Story
João Ricardo admite a Liliana: «Fico triste»
00:00:41
Secret Story
As imagens que faltavam da polémica com Catarina Miranda. Este foi o momento em que Afonso contou tudo a João Ricardo
Destaques IOL
Famosos
Parece tudo simples no casamento de Júlia Palha, mas este detalhe mostra uma elegância rara
Famosos
De família tradicional e de fraque, noivo de Júlia Palha fez algo muito pouco convencional no casamento
Famosos
Lembrança de casamento de Júlia Palha deixou os convidados de boca aberta. Veja as imagens
Famosos
Parece tudo simples no casamento de Júlia Palha, mas este detalhe mostra uma elegância rara
Mais Lidas
Vai a um casamento em breve? Saiba quanto dinheiro deve dar aos noivos
Famosos
Igor Rodriguez fala sobre Afonso Leitão... e reage a críticas: "Vou dizer apenas uma coisa"
Emprego
Aos 27 anos, trocou a medicina pela construção civil. A razão? 32 euros por hora
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Tondela
Tondela de luto: diretor para a formação morre aos 39 anos
Famosos
Pais e namorada cumprem último desejo do irmão de Diogo Jota: "Antes de partir, confidenciou-me"
Nem vai acreditar como é que Kelly Bailey e Lourenço Ortigão terminaram o dia do casamento de Júlia Palha
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Chamadas telefónicas
"Estranhei a conversa e a voz muito acelerada": ANACOM alerta para chamadas fraudulentas
Novidades
Assar sardinhas e febras: vai haver filas no Lidl para comprar estes grelhadores de menos de 30 euros
Crianças
Nunca espere que uma criança peça água: 10 regras de segurança para o verão
Famosos
De família tradicional e de fraque, noivo de Júlia Palha fez algo muito pouco convencional no casamento
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Brinquedo de água para jardim
As crianças ficam mesmo entusiasmadas e não querem sair da água”: o brinquedo que está a transformar os dias de verão em diversão total
Receitas
Assar sardinhas na air fryer sem deixar cheiro a peixe em casa nunca foi tão fácil. É assim que se faz
Famosos
Parece tudo simples no casamento de Júlia Palha, mas este detalhe mostra uma elegância rara
Tapete refrigerante para cães
“A minha cadela passa o dia todo em cima do produto e noto que sente alívio”: este tapete ajuda a proteger os cães do calor extremo
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Cozinha
Mafalda Agante lança novo eBook com receitas de bolos de micro-ondas prontos em poucos minutos
Opiniao
OPINIÃO I Secret Story: Entre o jogo e a vida pessoal, a escolha era óbvia
Sobremesas
Semifrio com gelatina e pêssego de lata: a sobremesa mais fácil de sempre para o verão
Tragédia
Mãe e avó morrem depois de se atirarem ao rio para salvar menino de 5 anos. Criança sobreviveu
Famosos
Lembrança de casamento de Júlia Palha deixou os convidados de boca aberta. Veja as imagens
Dinheiro Pessoal
Fundo de emergência: 7 passos para criar o seu
Seguro de saude
Seguro de saúde ou plano de saúde? Saiba a diferença, antes de contratar
Receitas
Vai querer repetir: este bolo de limão e ricota fica super fofo e húmido
Trabalho
Há 800 propostas de trabalho para os meses de verão
Poupar
Portuguesa Savearth ajuda os hotéis a pouparem água
Trabalho
Sabe o que é a síndrome do impostor? Veja se é o seu caso
Receitas
Noites de bom tempo pedem esta tarte de pera, queijo brie, nozes e mel. Espreite esta receita
Aspirador robot
De 379€ para 99€: O robot com laser que aspira e lava está com um desconto de 74%
Tradução simultânea
De 132 para 38 euros? Os fones mais vendidos da Amazon estão com desconto histórico
Novidades
Já há quem esteja rendido a este rádio resistente à água do Lidl. E está por menos de 20 euros
PSP
Criança encontrada sozinha na rua em Odivelas. Estava desorientada
Fatos de banho baratos
Fatos de banho e biquínis reversíveis desde 8 euros: metade da roupa, o dobro dos visuais
Novidades
Atenção: Mercadona vai abrir nova loja nesta região. Saiba onde e quando
Ar condicionado
Se tem ar condicionado, tenha atenção a isto. Pode pesar na fatura da eletricidade e prejudicar a saúde
Vestidos
Afina a cintura e é super elegante: este vestido da Mango foi um sucesso e está agora a mais de 30% de desconto
Dicas
Especialista dá 10 sugestões leves, frescas e saciantes para os dias de calor e pode comer “sem culpa”
Premium
Menos anúncios, mais conteúdos: assim funciona o novo PREMIUM da Media Capital
Novidades
O fato de banho perfeito para o verão? Este modelo afina a cintura e custa menos de 20 euros
Ventoinha de tecto com pás retráteis
Uma ventoinha? Um candeeiro? Os dois! Este dispositivo discreto da Amazon custa pouco mais de 60€
Emprego
Aprenda a dizer “não” no trabalho com a técnica de Harvard
Piscinas
Piscina de ondas, escorregas e cascatas: já abriu o complexo aquático mais esperado do verão
Viagens
Esqueça o México: esta praia tem água a quase 30 graus e é muito mais perto
Limpeza
Limpe a gordura dos filtros do exaustor em apenas 5 minutos com este método (não precisa de esfregar)
Últimas
Prestação Social Única
Governo quer "urgência" para aprovar nova Prestação Social Única e votações limitadas a uma única sessão plenária
Internacional
Equador: jogou no Mundial 2002 e morreu esta segunda-feira aos 49 anos
famosos
Atenção! Após gala explosiva, Cristina Ferreira desvenda quem pode sair de "Secret Story"
famosos
Reatar namoro com Catarina Miranda? Afonso Leitão não hesita na resposta!
Tunisia
OFICIAL: Tozé Marreco regressa ao ativo e ruma à Tunísia
famosos
Afonso Leitão quebra o silêncio sobre aborto que Catarina Miranda sofreu... e faz revelação!
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Brasil
FOTO: amigos Jorge Jesus e Leonardo Jardim almoçaram juntos no Rio de Janeiro
Nomeações mexem com a casa do Secret Story. Já são conhecidos os concorrentes em risco
famosos
Bomba: Afonso Leitão denuncia ciúmes que Catarina Miranda tinha... dos irmãos dele!
Internacional
Mundial 2026: conheça os convocados de todas as 48 seleções
Mundial 2026
Mundial 2026: Qatar divulga os convocados por Lopetegui
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Cascais
Colisão entre autocarro e ligeiro em Cascais faz um morto e dois feridos
famosos
No confessionário, Afonso Leitão revela conversa que teve com Catarina Miranda... sobre possível fim do namoro!
Zara
Os novos vestidos da Zara que as espanholas escolheram como favoritos para as idas ao escritório
A25
Carro em contramão na A25. Autoridades investigam condução perigosa
Futebol feminino
Carolina Santiago aponta ao primeiro lugar: «Estamos todas com o mesmo foco»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Roland Garros
Roland Garros: Sabalenka nos «quartos» pelo quarto ano consecutivo
famosos
Vencedor de reality show da TVI faz duras críticas a Catarina Miranda: "Cúmulo do ridículo"
França
OFICIAL: Nice anuncia saída do diretor desportivo Florian Maurice
Tondela
Tondela de luto: diretor para a formação morre aos 39 anos
Ministro
Ministro avisa que não vai gastar "dinheiro da Educação em obras para os municípios"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Infraestruturas de Portugal
Paulo Carmona eleito presidente da Infraestruturas de Portugal
Cocaina
PJ apanha trio em Lisboa com 47 kg de cocaína
Eurodreams
Esta é a chave do EuroDreams desta segunda-feira
MF Mundo
EuroDreams: a chave vencedora do sorteio desta segunda-feira
Migrantes
"identificam na farda tudo aquilo que não querem ter na vida". Centros de triagem de migrantes irregulares terão o menos possível símbolos da PSP
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Turquia
VÍDEO: Gül marca na goleada da Turquia sobre a Macedónia do Norte
Futsal feminino
Futsal: desacatos no Nun’Álvares-Benfica enviados para o Ministério Público
Violência doméstica
Agrediu a companheira à frente do filho menor, que chamou a GNR
Mortos
Dois mortos nas praias no primeiro mês da época balnear
Buarcos
Agrediu o pai, foi manietado por populares e insultou a polícia antes de ser detido
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Mundial 2026
Mundial 2026: Noruega de Aursnes e Schjelderup bate Suécia sem Gyökeres
famosos
O que ninguém viu: Afonso Leitão em lágrimas nos bastidores da gala de "Secret Story"!
Sines
Casal rouba e sequestra mulher em Sines. Vítima conhecia um dos agressores
Sindicatos
Sindicatos da PSP lamentam que acordo com Governo esteja parado há dois anos
Amarante
Pegou fogo à mata em Amarante após desentendimento com vizinhos
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Bombeira
Bombeira da corporação de Mirandela agredida por homem junto ao quartel
Sporting
Doumbia: «Sporting é o melhor caminho para a minha carreira»
famosos
Catarina Miranda e Afonso Leitão vão reencontrar-se fora de "Secret Story"... por este motivo!
Penafiel
II Liga: José Manuel Aira renova e continua ao leme do Penafiel
famosos
Revelada mensagem de Afonso Leitão para mulher: "Noite fabulástica"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benfica
Schjelderup reage aos rumores: «Não sei se Mourinho vai para o Real Madrid»
Benfica
FOTO: Aursnes veste o novo equipamento alternativo do Benfica
Sporting
OFICIAL: Issa Doumbia é reforço do Sporting
Made In
OFICIAL: Sérgio Conceição deixa o Al Ittihad
Audiencias TV
CNN Portugal líder de audiências há quatro anos e meio
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Marios Oikonomou
Antigo jogador internacional grego morre aos 33 anos após grave acidente de mota
Monaco
OFICIAL: Sébastien Pocognoli deixa comando técnico do Mónaco
famosos
Lembra-se da Cátia de "Morangos com Açúcar"? Transformação física deixa-a completamente diferente!
Mundial 2026
FOTOS: craques de Portugal chegam à Cidade do Futebol entre sorrisos e abraços
Migrantes
Segurança Social vai ser única responsável pelo acolhimento de requerentes de asilo
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais
Ficha Técnica
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
SOL
VERSA
AWAY
TVI PASS
COPYRIGHT © 2026 IOL.PT