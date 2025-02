Guarda-chuva revolucionário: fecha ao contrário e deixa as mãos livres

Este guarda-chuva reinventa a forma como nos protegemos da chuva com duas características inovadoras: um cabo em forma de C que permite pendurá-lo no pulso, deixando as mãos livres, e um sistema de fecho invertido que recolhe a água para o interior, mantendo todos secos. Com uma estrutura de dupla camada que oferece proteção UV adicional e resistência ao vento, está disponível em vários padrões atrativos, desde céu azul com nuvens a riscas marinhas. Os utilizadores, que lhe atribuem 4,3 estrelas na Amazon, destacam especialmente a sua utilidade ao entrar e sair do carro e a liberdade de movimentos que oferece nas tarefas diárias.