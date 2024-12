Guia de sobrevivência para as compras de Natal: 15 presentes por menos de 20€ que ainda chegam a tempo

O Natal está à porta e encontrar o presente perfeito pode ser uma fonte de stress, especialmente quando o orçamento é limitado e o tempo escasso. Para ajudar nesta missão, reunimos uma seleção de 15 presentes criativos e económicos, todos disponíveis online e com entrega garantida antes do Natal. Das t-shirts com personagens de anime aos kits médicos de brincar, passando por ferramentas multiusos e conjuntos de arte, esta lista apresenta opções versáteis e originais que não ultrapassam os 20 euros. Seja para o artista da família, para o pequeno sonhador ou para o vizinho prestável, há uma sugestão para todos os gostos e idades, provando que é possível encontrar presentes especiais sem gastar uma fortuna.