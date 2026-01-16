Facebook
Guimarães
Hoje às 10:42
00:00:27
1ª Companhia
Mais um meme! Filipe Delgado faz pedido inusitado ao marido: «Joãozinho, se eu não for com os porcos...»
tvi
00:02:51
1ª Companhia
Alerta. Comandante faz a revista à Caserna mas nem tudo corre como o esperado para estes recrutas
tvi
00:04:17
1ª Companhia
Nem uma ligadura o abala! Filipe Delgado faz agradecimento ao sol: «Sou um gajo com muita sorte»
tvi
00:05:22
Big Brother
Márcia Soares confirma apoio de Francisco Monteiro na sua nova aventura
tvi
Dicas
Secar a roupa no inverno nunca foi tão fácil: só vai precisar de uma toalha
Dicas
Esqueça as molas e os vincos: é assim que penduramos a roupa para não ter de engomar
Dicas
É isto que as hospedeiras de bordo fazem para que o perfume dure horas na pele
Dicas
Esta descoberta doméstica levou Rebeca Caldeira à 'loucura'. Vamos testar?
Dois às 10
«Abandonado no altar»: ex-concorrente do «Big Brother» sofreu desgosto de amor que o deixou sem dinheiro e a viver em casa dos pais
tvi
Liliana
Ex-noivo Zé expõe mensagens privadas que Liliana lhe enviou quando estava «sem o Fábio»
Flavio Furtado
Ganhou popularidade no "Big Brother" e hoje vive numa casa inspirada no reality show
Rita Almeida
Rita Almeida quebra silêncio após morte de Maycon e rumores de separação de Marcelo Palma: «Tudo no seu tempo...»
Habitação
Idosa obrigada a vender a casa para pagar mais de 130 mil euros após guerra com vizinha por 30 centímetros de terreno
Dois às 10
Aos 81 anos, atriz da TVI é casada com um homem 15 anos mais novo: «Houve quem me avisasse de que ia ficar abandonada»
tvi