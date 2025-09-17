Facebook
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Guylaine Boulanger e Élise Bénard
Há 3h e 19min
Mais Vistos
00:03:17
Secret Story
Em discussão com Marisa, Pedro passa-se e tem ataque de ciúmes: «Os teus homens (...) Só faltava dormires com o Dylan»
tvi
00:37:56
Dois às 10
Pela primeira vez, Afonso Leitão assume o que sente por Catarina Miranda – Veja a conversa completa
tvi
00:05:47
Dois às 10
«Namoram?»: Afonso Leitão responde à pergunta que todos queriam ouvir sobre Catarina Miranda
tvi
00:05:05
Dois às 10
Cristina Ferreira confronta Afonso Leitão: «O que é que tiveste com a Daniela [Santos]?»
tvi
Destaques IOL
Saúde
Deixa o pano assim no lava-loiça? Este hábito comum deixa a sua família toda em risco
Saúde
Atenção às garrafas térmicas: especialista explica quantas vezes devem ser lavadas
Cameron Diaz
Este é um dos segredos de Cameron Diaz para manter um corpo jovem aos 53 anos
Tragédia
Marcou férias com a família em Ibiza depois de mulher ser diagnosticada com cancro. Um mergulho com os filhos deixou-o tetraplégico
Mais Lidas
Benfica
Benfica: Bruno Lage quer receber prémios e o mês de setembro
maisfutebol
FC Porto
Yann Karamoh vai ser reforço do FC Porto até final da época
maisfutebol
Dois às 10
Cabelo curto ou longo: qual envelhece mais as mulheres a partir dos 45 anos?
tvi
Violência Doméstica
Jovem de 17 anos esfaqueada pelo ex-namorado em Abrantes
cnn
Benfica
Mourinho é tema lá fora: «De ser ovacionado pelo FC Porto a pegar no Benfica»
maisfutebol
Big Brother
Afonso Leitão muda de visual e deixa Catarina Miranda em choque
tvi