Há quanto tempo não troca de colchão? Este best-seller da Amazon está a 110 euros

O seu colchão pode estar a prejudicar a sua saúde e qualidade de sono sem que se aperceba. Apesar de ser recomendada a substituição a cada seis a oito anos, a maioria das pessoas prolonga em demasia a utilização do colchão, que se torna num ambiente propício à acumulação de células mortas, suor, ácaros e outros elementos prejudiciais para a saúde. Se acorda com dores que vão desaparecendo ao longo do dia, se nota deformações na superfície do colchão ou se dorme melhor noutras camas, chegou a hora de fazer esta mudança importante.

Na nossa procura pela melhor solução, descobrimos o Cecotec AllPerfect Flow ViscoCare 1900, um dos colchões mais vendidos da Amazon, com mais de 7.500 avaliações positivas. Este colchão viscoelástico apresenta preços muito competitivos, começando nos 100€ para os modelos individuais (90 x 190 cm ou 90 x 200 cm), enquanto os tamanhos maiores mantêm preços acessíveis - o modelo de casal de 160 x 200 cm está disponível por 176,87€. Com 21 cm de altura e tecnologia FoamTech, adapta-se ao corpo e mantém a forma mesmo após vários meses de utilização, características confirmadas pelos milhares de compradores satisfeitos.