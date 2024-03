Há um gesto de carinho que tem com o seu cão e que ele provavelmente odeia

Há 3h e 27min

Os abraços são uma das muitas formas que usamos para demonstrar afeto e carinho. E apesar de maior parte de nós gostarmos de dar e receber abraços, o mesmo não se pode dizer dos cães. Este ato tão comum e adorado por nós, pode ser fonte de ansiedade para os quatro-patas.

A verdade é que os cães e os humanos não comunicam da mesma forma. Mas isso não quer dizer que não seja possível compreendermo-nos mutuamente. E quando estamos a interagir com os animais, se estivermos atentos, vemos os sinais que mostram desconforto e que até podem levar a uma mordida, explica o American Kennel Club (AKC).

Basta olhar para os cães para se perceber que não há abraços na forma como interagem uns com os outros. Isto faz com que não percebam o que está a acontecer quando recebem um abraço. Se analisar este ato de fora, provavelmente vai reparar que o que está a fazer é, na prática, prendê-lo. E como muitas vezes pomos a cara muito próximo do focinho do animal quando o abraçamos, ele pode interpretar como uma ação agressiva ou ameaçadora.

Se calhar até acha que o seu cão adora abraços, mas de acordo com o AKC, provavelmente ele só tolera este ato e se analisar com atenção a sua linguagem, depressa vai perceber que mostra sinais de desconforto e ansiedade. Em casos mais extremos, em que o cão ficar realmente ansioso com o abraço, pode reagir mordendo. E como num abraço temos normalmente a cara próxima da boca do animal, o resultado pode ser uma mordida muito grave.

Quais são os sinais de desconforto a que deve estar atento

Como saber se o seu cão está realmente confortável com o seu abraço? Estando atento aos sinais que ele lhe dá.

Se o seu cão ficar ansioso com o seu abraço, dois sinais muito óbvios são rosnar ou mostrar os dentes. Sinais menos óbvios, mas que também mostram desconforto poderão ser:

Postura corporal rígida – se o seu cão ficar muito quieto ou mesmo rígido quando o abraça, poderá querer dizer que não gosta;

– se o seu cão ficar muito quieto ou mesmo rígido quando o abraça, poderá querer dizer que não gosta; Virar o focinho – quando os cães estão desconfortáveis, não fazem contacto visual;

– quando os cães estão desconfortáveis, não fazem contacto visual; Olhos meia-lua – ao contrário do que acontece nos humanos, normalmente não se vê o branco dos olhos dos cães. Se enquanto estiver a abraçá-lo, vir o branco, o seu cão pode estar desconfortável;

– ao contrário do que acontece nos humanos, normalmente não se vê o branco dos olhos dos cães. Se enquanto estiver a abraçá-lo, vir o branco, o seu cão pode estar desconfortável; Orelhas para baixo – orelhas para trás ou para baixo são sinal de desconforto;

– orelhas para trás ou para baixo são sinal de desconforto; Cauda encolhida – se o seu cão baixar a cauda ou a colocar no meio das pernas, poderá estar ansioso;

– se o seu cão baixar a cauda ou a colocar no meio das pernas, poderá estar ansioso; Bocejos – podem ser um sinal de desconforto;

– podem ser um sinal de desconforto; Lamber o nariz – um rápido lamber do nariz poderá ser o sinal de que precisa para não abraçar o seu cão;

– um rápido lamber do nariz poderá ser o sinal de que precisa para não abraçar o seu cão; Levantar a pata – quando os cães estão inseguros em relação a algo, poderão levantar a pata da frente.

Formas de expressar o afeto pelo seu cão

Mesmo que o seu cão tolere abraços, não é a sua forma favorita de receber amor. Por isso, é importante encontrar formas alternativas de demonstrar afeto.

Experimente fazer festas na barriga do seu cão ou até no lombo, atrás das orelhas ou noutro sítio que sabe que ele gosta. Pequenas palmadinhas são também apreciadas por grande parte dos cães desde que não seja na cabeça.

Por último, porque não brincar com ele ou até ensinar um novo truque ou comportamento, atividades que também são estimulantes para o animal.