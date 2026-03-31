Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Há uma novidade no Lidl que vai deixar o seu terraço mais acolhedor neste verão
Hoje às 10:51
Mais Vistos
00:04:32
Secret Story
«Agradeço-te por tudo e peço-te perdão»: Em pranto, Diogo declara-se a Eva e recebe abraço apertado
00:01:01
Secret Story
Eva deixa Diogo em lágrimas com palavras de carinho: «Apesar de tu achares que não, eu sei...»
00:06:21
Secret Story
«Levei 37 pontos (...) fiquei com a roupa cheia de sangue»: Sara conta a história por detrás do seu segredo peculiar
00:04:16
Secret Story
Revelado! Jéssica acerta no segredo de Sara: «Nasci com um dente no nariz»
Destaques IOL
Novidades
Lidl tem a solução para os churrascos no terraço por menos de 15 euros
Novidades
Design clássico e moderno: estante mais vendida da IKEA regressou e "não deve ficar por muito tempo"
Mercadona
Maus cheiros nos canos? Este produto da Mercadona é um dos preferidos dos portugueses
Saude
"Um copo de água junto à cama pode salvar vidas", alerta médico
Mais Lidas
Alentejo
Aos 97 anos, habitante de uma aldeia alentejana oferece 400 mil euros para ajudar comunidade
Em lágrimas, Diogo pede perdão a Eva: «A pessoa que eu mais gostava na minha vida». E a reação de Ariana chama à atenção
Famosos
"Isto ainda agora começou": revelada importante novidade sobre Ariana Miranda!
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Dois às 10
Fora do «Secret Story», João descobre o segredo de Catarina: «Estou chocado»
Entrou com o irmão no Secret Story, mas foi cá fora que se apaixonou: A mulher que conquistou João Moreira
Espanha
Espanha descobre túnel labiríntico entre Marrocos e Ceuta usado para tráfico de droga. As imagens são impressionantes
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Incêndios
Quase metade da área ardida na UE em 2025 foi em Portugal e Espanha
Museu
Serralves entre os 100 museus mais visitados do mundo em 2025
Inteligência Artificial
Oitenta por cento dos alunos da Universidade de Coimbra usam IA na academia
Viagens
Piscinas flutuantes e areia branca: esta praia é um sonho e é elogiada por quem a visita
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Segurança
"É o mais crítico...": Nadadores-salvadores fazem alerta importante para o período da Páscoa
Arroz
Tem dificuldades em fazer arroz soltinho? Basta fazer assim e fica no ponto
Air fryer
A "Apple" das air fryers: O modelo que cozinha sozinho e está com o preço mais baixo do mês
Adidas VL Court 3.0
A loucura instalou-se na Amazon: Os ténis Adidas mais desejados da estação estão a metade do preço
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Saude
A partir dos 55 anos é importante fazer isto todos os dias, alertam especialistas
Novidades
Procura sapatos para usar nesta primavera? Reunimos várias opções tendência
Saude
Nunca faça isto quando a comida ainda está quente, alertam especialistas
Novidades
Há uma novidade no Lidl que vai deixar o seu terraço mais acolhedor neste verão
IRS Jovem
Jovens até 35 anos podem usar o IRS Automático pela primeira vez
Irs
Reembolsos do IRS Automático pagos em menos de duas semanas após entrega
Novidades
Sandálias do estilo Birkenstock chegam ao Aldi por menos de 10 euros
Jovens
Jovens aproveitam férias da Páscoa para conhecer profissões e negócios nesta região
Rendimentos
Casais e jovens com rendimentos mais baixos recorrem mais à garantia pública
Saude
Açúcar mascavado é mais saudável do que o branco? Nutricionista esclarece
Novidades
Lidl tem a solução para os churrascos no terraço por menos de 15 euros
Novidades
Design clássico e moderno: estante mais vendida da IKEA regressou e "não deve ficar por muito tempo"
Roborock F25 BX
O fim da esfregona: O aspirador que lava o chão 'sozinho' está com desconto de 180 € na Amazon
Mercadona
Maus cheiros nos canos? Este produto da Mercadona é um dos preferidos dos portugueses
Opinião
OPINIÃO I O preço de virar costas: João sai, Ariana fica e o jogo agradece
Saude
"Um copo de água junto à cama pode salvar vidas", alerta médico
Viagens
Férias mais baratas que o Algarve? Estes três destinos de praia ficam mesmo ao lado de Portugal
Segurança
GNR alerta para nova burla: pode ficar com a conta a zeros em segundos
Saude
Doenças graves: 7 pontos a ter em conta antes de fazer um seguro
Receitas
Em preparações para a Páscoa? Faça este folar de canela e erva-doce
Apoios
“Botija Solidária” volta a apoiar famílias vulneráveis em todo o país
Inteligência Artificial
Quer reforçar as suas competências em inteligência artificial? Siga estas 7 dicas
Crédito habitação
Crédito habitação: Como escolher entre taxa fixa e taxa variável?
Receitas
Faça Broas da Páscoa com esta receita super fácil de fazer
Empreendedores
Centro de Frutologia Compal tem 60 mil euros para empreendedores
Saude
Stress no trabalho prejudica o cérebro. Saiba como protegê-lo
PPR
Mais de 20% dos portugueses querem planos de poupança e reforma no pacote de benefícios
Horas
A hora vai mudar a partir de amanhã: saiba como ajustar a sua rotina
Últimas
Andebol
Andebol: incidentes no Dragão Arena dão origem a inquérito criminal
Casa
Rita decidiu reconstruir a casa em Viseu onde cresceu e o resultado... não emociona apenas os pais
Lisboa
Teto de prédio devoluto ruiu perto da Avenida Almirante Reis
Benfica
Benfica: Barreiro assiste e Luxemburgo evita descida na Liga das Nações
Explosão Fogareiro
Tentativa de acender fogareiro com álcool deixa pai e filho em estado grave em Évora
Internacional
Tiger Woods na posse de substâncias opióides durante detenção
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Os ténis que estão a desaparecer: Adidas clássicos a 34 € na Amazon
ERSE
ERSE propõe aumento de 6,3% nas tarifas de gás natural a partir de outubro
EUA
EUA alertam: “Próximos dias serão decisivos”
Andebol
"Os factos podem configurar crimes de natureza pública": MP abre inquérito ao FC Porto-Sporting de andebol
Dois às 10
Adeus às solas altas: Estes ténis Adidas de estilo retro são o essencial de 2026 e estão menos de 35 €
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Tiger Woods
Tiger Woods detido: polícia encontrou opioides no bolso do golfista após acidente de viação
Hoquei Em Patins
Taça de hóquei: Sporting e Benfica conhecem adversários para as «meias»
Sporting
Paulo Bento defende que VAR aproximou Sporting dos rivais
Chega
Chega quer travar nacionalidade a estrangeiros com apoios sociais
Sub-21
VÍDEO: Croácia-Turquia de sub-21 interrompido após desmaio do selecionador turco
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
Sara causa choque em "Secret Story": "Acordei nua, porque tinha ficado encharcada de sangue"
Sporting
Sporting: adeptos esgotam bilhetes para o Santa Clara e para Londres
Sub-19
Sub-19: Inglaterra atropela Portugal que falha apuramento para o Europeu
FC Porto
'Pequena Luísa' deixa mensagem a Samu: «Cair faz parte, levantar é a escolha»
MQ-9 Reaper
Caros, furtivos, inteligentes, espetaculares - mas o Irão já abateu uns quantos: o que valem os MQ-9 Reaper, drones nas Lajes
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Irão
Irão aponta Google, Apple, Meta e Tesla como alvos de retaliação: exército alerta para abandono imediato dos trabalhadores
Pele
Alerta: as pesquisas por esta água de limpeza dispararam, mas o uso não é recomendado a todos
Restaurante
Há quem diga que é "o melhor de Lisboa" — não entra em roteiros, não vive de estrelas, vive da cozinha de Marta
Famosos
"Não arranjem desculpas": Cristina Ferreira revela "duas coisas essenciais"!
"Uma ajuda inigualável para qualquer casa": Preço do aspirador que também lava o chão caiu a pique
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Euronews
"Ameaça à liberdade de imprensa". Jornalista denuncia interferência editorial na Euronews após terem apagado reportagem "polémica"
Governo
Prisão de Lisboa vai encerrar até 2028
Famosos
Mistério desfeito em "Secret Story": revelado o segredo (inusitado) de Sara!
CAN
São Tomé e Príncipe falha qualificação para a CAN 2027
Taça de Portugal
Taça de Portugal: Fafe oferece bilhetes para a deslocação a Torres Vedras
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
IVA
Descida do IVA dos alimentos seria "capturada por quem produz e distribui", defende Miranda Sarmento
Armando Alves
Morreu o pintor Armando Alves, do grupo Os Quatro Vintes, aos 90 anos
Incêndio Florestal
A1 cortada entre Mealhada e Albergaria devido a incêndio florestal
O momento mais esperado. Jéssica acerta no segredo de Sara e a história surpreende colegas: «Podia morrer»
Pingo Doce
Vinho do Douro no Pingo Doce promete surpreender no sabor e no preço
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Cancro da Mama
Menopausa aumenta risco de cancro da mama. Saiba o porquê e o que acontece com o corpo da mulher nesta fase
Dois às 10
Após sair de "Secret Story 10", João assume o que sente por Eva
Inglaterra
OFICIAL: Roberto De Zerbi é o novo treinador do Tottenham
Famosos
Bomba em "Secret Story": Jéssica carrega no botão dos segredos... e acerta em cheio!
Vitória Guimarães
Vitória: Carlos Soares fecha equipa técnica e é inscrito como treinador principal
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Internacional
Taremi «bisa» em jogo marcado por homenagem às crianças mortas no Irão
Saude
SNS passa a ativar planos sazonais anuais para ondas de calor, frio, epidemias e incêndios
Famosos
Lágrimas em "Secret Story": em frente a todos, Diogo tem gesto inesperado... e recebe abraço de Eva!
Dois às 10
É um dos nomes mais acarinhados em Portugal e está prestes a fazer 40 anos: «Não sinto o peso da idade»
Em lágrimas, Diogo pede perdão a Eva: «A pessoa que eu mais gostava na minha vida». E a reação de Ariana chama à atenção
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Ao lado de homem especial, Liliana Filipa surge radiante em nova viagem
Incêndios
Quase metade da área ardida na UE em 2025 foi em Portugal e Espanha
«Trabalhei num cabaret»: Lembra-se de quem tinha este segredo? É das figuras mais icónicas do Secret Story
Museu
Serralves entre os 100 museus mais visitados do mundo em 2025
«A pensar em ti»: Rita Salema faz homenagem comovente a Almeno Gonçalves
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais
Ficha Técnica
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
SOL
VERSA
AWAY
TVI PASS
COPYRIGHT © 2026 IOL.PT