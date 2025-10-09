Facebook
Haunted Mansion
Há 47 min
00:01:33
Secret Story
Liliana sem filtros: «Pelo Fábio já tínhamos tido cenas íntimas aqui»
tvi
00:01:43
Secret Story
Mariana surpreende com dança sensual …mas não é para quem estava à espera
tvi
00:02:33
Secret Story
Mariana interessada em Rui? Ana Cristina lança pergunta polémica à concorrente
tvi
00:03:40
Secret Story
Liliana perde a paciência com Fábio: «Como é que confio numa pessoa assim? (…) Os homens são todos iguais»
tvi
Lojas
Rival da Mercadona, Lidl e até Primark abre mais três lojas gigantes em Portugal
Calçado
Vão voar das prateleiras: Aldi lança novas socas inspiradas nas Birkenstock por menos de 15 euros
Portugal
Este hotel português deixou os espanhóis rendidos e já teve destaque na imprensa internacional
Lavandaria
O truque de lavandaria que ninguém lhe contou: faça isto à roupa antes de a meter na máquina
OE2026
"Haverá nos próximos anos uma recessão. É inevitável. E admito que não se esteja a fazer o suficiente" para a acautelar
cnn
Fabio
Rejeitada pela 'cunhada'? Liliana é arrasada pela irmã de Fábio em praça pública: «Qual é a ideia desta miúda?»
Dois às 10
Supermercado recruta colaboradores para 8 dias de trabalho por mês com salário de 855 euros
tvi
Vânia Sá
Vânia Sá faz nova aquisição de luxo que ainda poucos em Portugal conseguiram ter
Ines aires pereira
Inês Aires Pereira faz alerta máximo sobre a medicação da depressão: «É super errado. Já conheci pessoas que fizeram isto e..»
Lojas
Rival da Mercadona, Lidl e até Primark abre mais três lojas gigantes em Portugal