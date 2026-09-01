Eleve a sua experiência com acesso exclusivo.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Emprego
Maxmat
Pesquisa
Pesquisar
Hélder Fráguas: o 'juiz' que brilha na TV portuguesa
Hoje às 18:14
Mais Vistos
00:03:59
Big Brother
Mensagem de Raquel para Nuno deixa a casa boquiaberta: «Mentiroso»
00:02:32
Big Brother
Vanessa apanha Sara a chorar. E este é o motivo
00:03:25
Big Brother
Sara desfaz-se em elogios a Nuno e o clima aquece
00:01:26
João Neves
Viral. João Neves chegou ao treino de forma surpreendente e os adeptos estão ao rubro nas redes sociais
Destaques IOL
Lili Caneças
Esta alegria de Lili Caneças foi interrompida por notícia trágica. “A festa acabou ali”
Zulmira Garrido
«Um escândalo»: aos 65 anos, a silhueta em biquíni desta famosa impressiona
Joana Marques
Entre na festa de casamento de Joana Marques e Daniel Leitão. Imagens são imperdíveis
Montanha-russa
Ainda há tempo e calor para ir à “Disneyland portuguesa”. Há piscinas e carrosséis para experimentar
Mais Lidas
«A mulher mais bonita de Portugal»: Muitos não acreditam que tenha 47 anos. As novas fotos desta famosa atriz explicam porquê
Dois às 10
Jornalista da TVI apaixonou-se por militar após conhecê-lo numa reportagem: «Casámos sozinhos»
Benfica
Benfica lucra com venda histórica de Enzo Fernández ao Manchester City
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Tem 73 anos, mas ninguém acredita: atriz regressa à TVI e revela história de vida que não deixa ninguém indiferente
Renovação da carta
Processo de renovação da carta de condução mudou. Estas são as novidades
Benfica
Marco Silva ajuda a travar saída e Lukebakio caminha para ficar no Benfica
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Preços baixos
Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno na Europa já conquistou Portugal
Regresso às aulas
Rival da Primark tem coleção com preços que vai 'salvar' os pais no regresso às aulas
Lili Caneças
Esta alegria de Lili Caneças foi interrompida por notícia trágica. “A festa acabou ali”
Aspirador
Até pode ter um aspirador caríssimo na despensa, mas o dia-a-dia faz-se com este rival da Dyson “low cost”
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Zulmira Garrido
«Um escândalo»: aos 65 anos, a silhueta em biquíni desta famosa impressiona
Tosquia cães
Tosquiar os cães na época de calor pode, afinal, ser um grande erro
Montanha-russa
Ainda há tempo e calor para ir à “Disneyland portuguesa”. Há piscinas e carrosséis para experimentar
Faculdade
Se vai estudar longe de casa e procura alojamento, a DECO PROteste tem uma plataforma para si
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Bruno de Carvalho
Bruno de Carvalho impressiona ao aparecer com menos 18 quilos
Joana Marques
Entre na festa de casamento de Joana Marques e Daniel Leitão. Imagens são imperdíveis
Benfica
A viver fase única, futebolista do Benfica faz rara aparição com o companheiro
Crédito consolidado
Consolidar créditos: Que empréstimos pode incluir?
Utensílios de cozinha
Há quanto tempo não muda os utensílios da cozinha? Não pense mais: veja estes conjuntos lindos
Burla por telefone
A voz do seu filho ou do seu chefe pode ser falsa: a nova burla para enganar ao telefone é assustadora
Tvi pass
TVI Pass está a oferecer bilhetes para a peça de Eduardo Madeira, Liliana Santos e Núria Madruga
Acampar
Acampar pode ajudá-lo a dormir melhor
Sombra no terraço
Esqueça os toldos: a IKEA tem uma solução muito mais prática para fazer sombra
Unhas para setembro
Mãos lindas! Guia de unhas para se inspirar para o mês de setembro
Bruna Gomes
Bruna Gomes comete "loucura" de amor por Bernardo Sousa e reação dele diz tudo [Vídeo]
Pedro Lima
Tem 23 anos, faz furor nas redes sociais e está a conquistar a televisão portuguesa. Conheça a namorada famosa do filho de Pedro Lima
Adidas
Regresso à escola: o clássico da Adidas a pouco mais de 20 euros é a oportunidade da época
Perda de Peso
Quase irreconhecível. Famoso português choca ao surgir em público com menos 80kgs
Colchão
Mude já o colchão e diga adeus aos ácaros. Este é firme, tem dois lados para verão e inverno e custa 100 euros
Regresso às aulas
Dicas para gerir o orçamento familiar no regresso às aulas
Desaparecido
Ex-jogador do FC Porto esteve desaparecido durante 10 dias. Agora, quebra silêncio com desabafo preocupante: "As ondas bateram na minha cabeça"
Carta de Condução
Vai conduzir no estrangeiro? Saiba se precisa da Licença Internacional de Condução
Toxicodependência
Pai de cantora portuguesa famosa foi toxicodependente e alcoólico durante 20 anos. Hoje, agradece o apoio da filha e ajuda quem vive o mesmo drama
Praia Fluvial de Loriga
Descobrimos o segredo que esta praia fluvial portuguesa esconde e que só os locais conheciam
Limpeza rápida
O segredo das pessoas que têm sempre a casa limpa (e trabalham o dia inteiro)
Diana Silva
Atleta do Benfica dá notícia inesperada e deixa colegas de equipa em lágrimas [Vídeo]
Georgina Rodríguez
A troca de mensagens de que todos estão a falar. Georgina Rodríguez faz comentário sobre a mulher de Bernardo Silva
Funcionária
Funcionária descobre caso secreto dos chefes e recebe aviso: "Acaba numa valeta"
ChatGPT
Pediu conselho jurídico ao ChatGPT após despedimento e quase perdeu 50 mil euros. Advogado deixa alerta
Robot
Robô humanoide faz limpezas domésticas nos Estados Unidos
Guarda Nacional Republicana
Recebeu esta chamada? Desligue imediatamente. A burla que mais vítimas faz em Portugal tem uma nova armadilha
Cristina Ferreira
O casamento com João Monteiro e a frase que o pai lhe disse que nunca mais esqueceu: Cristina Ferreira revela o lado mais íntimo
Últimas
Espanha
OFICIAL: Atlético Madrid empresta pilar da era Simeone
Internacional
Championship: NES vence César Peixoto, Vítor Matos sobe à liderança
Transferências
Chelsea: depois de Mudryk, Adarabioyo também ruma ao Tottenham
André Ventura
Ventura está "mais tendente a avançar" com moção de censura e acusa Luís Neves de "estilo Al Capone"
Mercado
OFICIAL: Arouca empresta internacional pela Lituânia
Espanha
OFICIAL: Anselmi recebe antigo campeão do mundo no Elche
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Mercado
OFICIAL: Grealish regressa ao Everton por empréstimo
Big Brother
A três dias da grande final esta foi a sanção que «congelou» os concorrentes. Não vai acreditar no que aconteceu
Famosos
A três dias da final, há sanção no "Big Brother Verão"... e soberano toma atitude drástica!
Sporting
Bragança: «Gostava de me ter despedido com Alvalade cheio...»
Mercado
OFICIAL: de volta após fim da suspensão, Mudryk reforça o Tottenham
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Amamentação
Amamentação está associada a menos genes de resistência aos antibióticos nos bebés
Youth League
Youth League: Benfica defronta Pafos na segunda ronda do Caminho dos Campeões
FC Porto
OFICIAL: FC Porto contrata lateral ao Real Madrid para a equipa B
Exames nacionais
MP abre inquérito ao caos nos exames nacionais, mas "dificilmente algum aluno verá a sua situação resolvida ou reparada"
Benfica
Marco Silva ajuda a travar saída e Lukebakio caminha para ficar no Benfica
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
Cristina Ferreira recorda frase marcante de tia: "Foi tão duro de ouvir"
Futebol Feminino
OFICIAL: Sporting reforça futebol feminino com antiga campeã inglesa
Big Brother
Milhares de visualizações. Esta é a notícia que se tornou viral e está diretamente ligada ao futebol português
Inglaterra
OFICIAL: Iliman Ndiaye é reforço do Manchester City por 75 milhões de euros
Água
Papa pede que se reze pela água
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Arábia Saudita
VÍDEO: Ollie Watkins marca na estreia e Al Hilal vence Al Ahli
Big Brother
O que dizia a mensagem de Raquel para Nuno, que chocou a casa? Nós mostramos
Transferências
Negócio de 37,5 milhões: Bayer Leverkusen preenche vaga de Grimaldo com irmão de Désiré Doué
Famosos
Morreu o cantor Rogério Valença: causa já é conhecida!
Crime
Mulher encontrada morta em hotel de Albufeira. Companheiro detido
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Liga
Se é oficial, está aqui: todas as entradas e saídas da Liga
Mercado
OFICIAL: FC Porto vende Deniz Gül ao Galatasaray por 10 milhões de euros
Big Brother
Não é o biquíni, nem a paisagem! Este pormenor nas fotos de aniversário de Liliana Filipa está a dar que falar
Javier Milei
Milei diz que reivindicação das Malvinas é a causa "mais importante e sagrada" dos argentinos. E agradece a Trump
Euromilhões
Euromilhões: a chave que vale 78 milhões de euros
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
Neta de Eunice Muñoz revela que está novamente grávida: "O mundo recomeça"
Euromilhões
Euromilhões: conheça a chave desta terça-feira
Mercado
OFICIAL: Chelsea empresta Robert Sánchez ao Como 1907
Rússia
Putin pede à Arménia que esclareça "quanto antes" se vai aderir à União Europeia
Despedimentos coletivos
Despedimentos coletivos sobem 13% até julho e atingem máximo desde a pandemia
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Mercado
OFICIAL: Torino apresenta Daniel Bragança por empréstimo do Sporting
Sporting
OFICIAL: Djibril Gueye reforça equipa B do Sporting
REN
Governo diz que Bruxelas apoia participação pública na REN para "maior segurança"
Mercado
OFICIAL: ex-Benfica Morato reforça o West Ham de Nuno Espírito Santo
Made In
OFICIAL: Chelsea empresta Dário Essugo ao Estrasburgo
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Infarmed
Infarmed manda retirar lote do mercado e alerta doentes para não interromperem tratamento
Sporting
OFICIAL: Sporting empresta Pedro Gonçalves à Fiorentina
Bolívia
Líder do gangue peruano Los Pulpos capturado na Bolívia
Espanha
OFICIAL: Gustavo Puerta (afinal) é mesmo reforço do Olympiakos
Sopa da pedra
Na tasca onde a receita da sopa da pedra nasceu, podes comer a melhor e por menos de 4 euros
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Casas públicas
Governo anuncia conclusão de 31.700 casas públicas
Mercado
OFICIAL: Jonathan David junta-se ao At. Madrid cedido pela Juventus
Despedimento coletivo
Desde 2020 que não havia tantos despedimentos coletivos
Odair Moniz
Defesa de agente da PSP que matou Odair Moniz pede absolvição
Ambulancia del Deseo
Esta ambulância não leva doentes ao hospital, cumpre os seus últimos desejos
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais
Ficha Técnica
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
SOL
VERSA
AWAY
TVI PASS
COPYRIGHT © 2026 IOL.PT