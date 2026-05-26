Helena Coelho mostra a casa nova

Há 1h e 48min
Mais Vistos
Catarina Miranda esclarece separação de Afonso à TVI: “Ontem à noite, descobriu mensagens"
00:02:17
Dois às 10
Catarina Miranda esclarece separação de Afonso à TVI: “Ontem à noite, descobriu mensagens"
Pressentimento? Casa acorda com musica romântica, mas Afonso mostra-se em baixo
00:02:33
Secret Story
Pressentimento? Casa acorda com musica romântica, mas Afonso mostra-se em baixo
Decisão polémica. Flávia escolhe "beijar" Pedro Jorge e as reações deram o que falar
00:02:20
Secret Story
Decisão polémica. Flávia escolhe "beijar" Pedro Jorge e as reações deram o que falar
Cristina Ferreira reage a declarações de Catarina Miranda sobre Afonso: “Estamos a ser surpreendidos por um comentário da Miranda”
00:02:17
Dois às 10
Cristina Ferreira reage a declarações de Catarina Miranda sobre Afonso: “Estamos a ser surpreendidos por um comentário da Miranda”
Destaques IOL
Esta piscina enche-se de água do mar e já está aberta: a alternativa aos dias de trânsito para a praia
Piscina
Esta piscina enche-se de água do mar e já está aberta: a alternativa aos dias de trânsito para a praia
"Netflix da roupa": este site traz roupa nova todos os meses por uma subscrição mensal
Novidades
"Netflix da roupa": este site traz roupa nova todos os meses por uma subscrição mensal
Aos 100 anos, continua a trabalhar e a inspirar milhões. Este é o segredo que segue há décadas para se manter ativo
História
Aos 100 anos, continua a trabalhar e a inspirar milhões. Este é o segredo que segue há décadas para se manter ativo
Esta praia portuguesa tem uma capela no topo da colina e uma paisagem de sonho
Praias
Esta praia portuguesa tem uma capela no topo da colina e uma paisagem de sonho
Mais Lidas
Choque. Catarina Miranda termina relação com Afonso Leitão e revela o verdadeiro motivo a Cristina Ferreira
Dois às 10
Choque. Catarina Miranda termina relação com Afonso Leitão e revela o verdadeiro motivo a Cristina Ferreira
As mensagens que tramaram Afonso Leitão. Catarina Miranda expõe o que a levou a terminar a relação
Dois às 10
As mensagens que tramaram Afonso Leitão. Catarina Miranda expõe o que a levou a terminar a relação
Bomba. Catarina Miranda "vira costas" ao namorado e retira o apoio: «Não apoio alguém que me desrespeitou…»
Big Brother
Bomba. Catarina Miranda "vira costas" ao namorado e retira o apoio: «Não apoio alguém que me desrespeitou…»
Fim da relação? Catarina Miranda justifica decisão de deixar de apoiar Afonso Leitão no Secret Story - Desafio Final
Big Brother
Fim da relação? Catarina Miranda justifica decisão de deixar de apoiar Afonso Leitão no Secret Story - Desafio Final
Casal sensação do Big Brother 2025 pode ter chegado ao fim: os sinais que estão a dar que falar
Casal sensação do Big Brother 2025 pode ter chegado ao fim: os sinais que estão a dar que falar
Colisão entre comboio e autocarro escolar na Bélgica faz quatro mortos. Há dois adolescentes entre as vítimas
Bélgica
Colisão entre comboio e autocarro escolar na Bélgica faz quatro mortos. Há dois adolescentes entre as vítimas