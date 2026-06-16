HeyLáCarapau

Há 3h e 32min
Mais Vistos
Emocionante. Sara escreve uma mensagem para o filho e deixa Pedro Jorge sem palavras
00:02:11
Secret Story
Emocionante. Sara escreve uma mensagem para o filho e deixa Pedro Jorge sem palavras
Sara questiona Bruno sobre a mudança de comportamento de Pedro Jorge
00:08:24
Secret Story
Sara questiona Bruno sobre a mudança de comportamento de Pedro Jorge
Hilariante! Leandro dá aula de inglês a Pedro Jorge e o momento é de chorar a rir
00:01:22
Secret Story
Hilariante! Leandro dá aula de inglês a Pedro Jorge e o momento é de chorar a rir
João Ricardo arrasa Pedro Jorge: «Como é que um vencedor de um programa...»
00:05:09
Secret Story
João Ricardo arrasa Pedro Jorge: «Como é que um vencedor de um programa...»
Destaques IOL
Há um mega armazém com biquínis e fatos de banho a partir de 2 euros. E também vende online
Novidades
Há um mega armazém com biquínis e fatos de banho a partir de 2 euros. E também vende online
Quem vive nesta zona vai ter uma loja Mercadona já no final do mês
Novidades
Quem vive nesta zona vai ter uma loja Mercadona já no final do mês
Estes são os 14 tesouros do Norte que podem tornar-se Maravilhas de Portugal
Votar 7 maravilhas de portugal
Estes são os 14 tesouros do Norte que podem tornar-se Maravilhas de Portugal
Esqueça os calções interiores: este produto da Mercadona acaba com a fricção entre as pernas
Novidades
Esqueça os calções interiores: este produto da Mercadona acaba com a fricção entre as pernas
Mais Lidas
Jovem arquiteto transforma cozinha dos anos 60 do avô e o resultado mantém 85 anos de memórias
Cozinha
Jovem arquiteto transforma cozinha dos anos 60 do avô e o resultado mantém 85 anos de memórias
Navio de guerra da Rússia dispara contra embarcação entre as costas de Reino Unido e França
Guerra
Navio de guerra da Rússia dispara contra embarcação entre as costas de Reino Unido e França
Entregou-se com as mãos ensanguentadas. Pai mata terapeuta da fala do filho após suspeitar de abusos
Espanha
Entregou-se com as mãos ensanguentadas. Pai mata terapeuta da fala do filho após suspeitar de abusos
OFICIAL: Ruben Amorim é o novo treinador do Milan
Milan
OFICIAL: Ruben Amorim é o novo treinador do Milan
É o tema do momento e já está viral. Fora do Desafio Final, ex-concorrentes entram em 'guerra' por causa de Pedro Jorge
É o tema do momento e já está viral. Fora do Desafio Final, ex-concorrentes entram em 'guerra' por causa de Pedro Jorge
Liga Europa: os possíveis adversários do Benfica na 2.ª pré-eliminatória
Benfica
Liga Europa: os possíveis adversários do Benfica na 2.ª pré-eliminatória