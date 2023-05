Homem doou esperma para que namorada da ex-mulher engravidasse. Agora, vivem todos juntos

Há 1h e 12min

Linda Fruits cumpria os requisitos de uma vida tradicional: casada, dois filhos pequenos, uma casa de subúrbio na Florida, Estados Unidos, um blogue bem-sucedido sobre maternidade. Mas, a influencer, que hoje tem 33 anos, não se sentia plenamente feliz.

Como conta a revista People, Linda e o marido, Chris Haerting, casaram-se depois de um namoro longo e uma forte amizade, mas faltava a atração física por parte dela. A intimidade "parecia uma obrigação", contou à revista.

Foi depois de já ter os filhos no infantário, que tropeçou na internet em vídeos com conteúdo gay e que percebeu que se sentia atraída por mulheres. Passou um longo processo de reflexão, até partilhar com o marido o que estava a sentir. "Ninguém devia passar tanto tempo sem ser abraçado, beijado ou tocado", afirma Linda à People. "E eu queria que ele tivesse o que merece."

Porém, não foi fácil ter coragem para assumir o que sentia: "Eu amava a nossa família e não queria que nada mudasse", recorda. Acabou por contar ao marido, enquanto chorava copiosamente. Mas, a reação de Chris não poderia ter sido mais aberta e compreensiva: "Cresci rodeado de gays e lésbicas. Os meus pais tinham muitos amigos que se assumiram na vida mais tarde", explica Chris. "Por isso, tudo fez sentido", contou.

Perante a separação inevitável e como gostavam tanto de ser pais juntos, optaram por ficar em casa, continuando a criar os filhos como uma equipa, apesar de não estarem já numa relação amorosa. Deram início a novas relações e, apesar de Linda não ter querido uma relação duradora naquela altura, acabou por se apaixonar.

Maddy, de 36 anos, aceitou a vida pouco convencional da nova namorada com o seu ex-marido e criou uma excelente relação com os filhos de ambos. Com o passar do tempo, confessou o seu sonho de ser mãe.

Linda abordou o ex-marido sobre a possibilidade de ser doador de esperma, proposta que Chris aceitou desde que fosse reconhecido como pai. Conta a People que Maddy engravidou com recurso a um kit de inseminação caseiro, e os três adultos, que já moravam juntos, receberam agora mais um bebé, que tencionam criar todos juntos. Linda diz que o ex-marido "está encantado" por ter "outro menino" em casa e que os filhos, Elliot e Owen, "estão muito entusiasmados para conhecê-lo".