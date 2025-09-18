Facebook
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Há 4 min
Há 4 min
00:03:18
Dois às 10
«É bom que tires o meu nome da tua boca»: Ex-concorrente liga para a TVI e brinca com Viriato Quintela
tvi
00:03:31
Secret Story
Este concorrente acorda lavado em lágrimas. E o motivo é de partir o coração
tvi
00:02:59
Dois às 10
Tanya desaba em lágrimas ao falar de Iran Costa: «Soube antes de toda a gente»
tvi
00:04:28
Secret Story
Dylan irrita-se com afirmações de Marisa: «O que estás a dizer é tudo mentira!»
tvi
Brunch
Neste brunch pode comer o que quiser até às 15h por apenas 17,5 euros. Está a ser a sensação nas redes sociais
Gelados gregos
Chegaram a Portugal os gelados gregos de que tanto falam lá fora (toppings permitem 8 mil combinações!)
Cristina Ferreira
Estas são as calças de Cristina Ferreira que esgotaram numa hora
Dormir com cão
Dormir com o cão ou gato na cama? Isto diz muito sobre a sua personalidade
Benfica
Benfica: Jorge Mendes junta-se a Rui Costa e a Mourinho no Seixal
maisfutebol
Funcionários Públicos
Vitória para milhares de funcionários públicos. Constitucional coloca em xeque lei que os excluiu da Caixa-Geral de Aposentações
cnn
Maçã
As maçãs que não deves comprar no supermercado pela tua saúde
versa
Turquia
«Mário Branco falou com Mourinho sem falar comigo, que sou o presidente»
maisfutebol
Tragédia
Mãe sobrevive a violento acidente que matou os três filhos de 6,15 e 17 anos. A tragédia está a comover muitos
Famosos
Filha de Laura Figueiredo e Mickael Carreira submetida a cirurgia: "Quando entrou para o bloco..."
selfie