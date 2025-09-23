Ice Tea do Continente

Facebook
Há 3h e 42min
Mais Vistos
00:02:04
Secret Story
Liliana com ciúmes de Fábio e Vera
tvi
00:02:51
Secret Story
Segredo revelado? Fábio e Vera já se conheciam cá fora e falam sem parar de Liliana
tvi
00:02:15
O Arquiteto
Elsa Medeiros descobre o impensável no escritório de Tomé Serpa
tvi
00:07:42
Secret Story
Mais próximos que nunca! Pedro faz massagem a Ana, num clima íntimo
tvi
Destaques IOL
Tragédia
Menino de 5 anos morreu dentro de equipamento hospitalar que explodiu quando fazia um tratamento. Pais pedem 100 milhões em indemnização
Receitas
Afinal, é tão simples fazer frango teryaki como um japonês. É só seguir estes passos
Continente
Acabou a guerra do ice tea lá em casa: Continente já tem chá gelado delicioso e aprovado pelos nutricionistas
Embarcação
Dos Estados Unidos à Austrália, incidente na Costa da Caparica está a correr mundo
Mais Lidas
China
O mais recente porta-aviões da China tem um sistema novo para o lançamento de caças. Só os EUA têm a mesma tecnologia
cnn
Famosos
Sim, este homem é Rui Ribeiro: veja como o galã de "Secret Story" era muito diferente antes do reality show da TVI!
selfie
Benfica
Sneijder e as críticas de Mourinho ao Fenerbahçe: «Não foi inteligente»
maisfutebol
Liga
Benfica-Rio Ave (ONZES): José Mourinho repete fórmula das Aves
maisfutebol
Dois às 10
O pormenor arrepiante que Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, levou à gala da Bola de Ouro
tvi
Historias de amor
Casei aos 50 anos e fui mãe aos 51: "A felicidade pode chegar tarde, mas chega inteira"