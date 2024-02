Igual a 22 bombas atómicas: o asteroide que vai atingir a Terra chama-se Bennu

Há 2h e 37min

Os investigadores determinaram a data exacta em que um asteroide pode vir a embater na Terra, com uma potência equivalente à de 22 bombas atómicas. Este objeto celeste, chamado Bennu, aproxima-se do nosso planeta de seis em seis anos. No entanto, os cientistas acreditam que 24 de setembro de 2182 poderá ser a data em que existe um risco real de colisão entre a Terra e o asteroide.

Apesar da data potencial do evento apocalítico estar longe, a NASA está atualmente empenhada em desviar o asteroide Bennu, encontrando-se na fase final da sua missão. Há sete anos, a agência espacial americana lançou uma sonda na direção do asteroide com o objetivo de recolher amostras, na esperança de que as informações recolhidas pudessem ajudar a evitar um possível encontro catastrófico.

