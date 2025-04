"Igual ao Dyson original em aspetos e funcionalidade": Este aspirador sem fios está com 30% de desconto

Com mais de 2700 avaliações e uma média de 4,4 estrelas, este aspirador sem fios tornou-se uma escolha recorrente para quem procura potência e autonomia sem gastar demasiado. Segundo quem já o experimentou, é "igual ao Dyson original em aspetos e funcionalidade", destacando-se pela capacidade de sucção, pela facilidade de uso e pela autonomia que permite limpar a casa inteira sem recarregar. Um dos grandes pontos fortes apontados pelos utilizadores é a estrutura flexível, ideal para aspirar debaixo de móveis, e o visor digital que facilita o controlo do modo e da bateria.

A funcionar sem fios e com uma bateria que pode durar até uma hora, este modelo adapta automaticamente a potência à sujidade encontrada — e inclui ainda luz LED para iluminar o chão durante a limpeza. Um comprador resume: “Tive um Dyson e, sinceramente, gosto mais deste: mantém-se de pé, ilumina a zona a limpar e ajusta a potência automaticamente.” Com mais de mil unidades vendidas no último mês e agora com um desconto de cerca de 30%, é uma alternativa a considerar para quem não quer investir nos preços elevados das marcas premium.