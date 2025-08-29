Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
IKEA - arquivador
Há 2h e 39min
Mais Vistos
00:06:55
Big Brother
Afonso e Miranda fogem das câmaras e dão o beijo mais esperado de todos longe de todos os olhares
tvi
00:01:42
Big Brother
A paixão está no ar. Catarina Miranda declara-se e canta para Afonso
tvi
00:01:50
Big Brother
Catarina Miranda dá queda aparatosa e Afonso tem ataque de riso
tvi
00:06:20
Dois às 10
"O António (Leal e Silva) não foi a razão da nossa separação": Carolina Braga esclarece fim de namoro com Diogo Bordin
tvi
Destaques IOL
Ikea
O acessório de secretária da IKEA que não sabiamos que era essencial na cozinha
Tragédia
Ataque a escola nos EUA: enfermeira que assistia vítimas deparou-se com a própria filha de 12 anos em estado crítico
Exercicio fisico
O exercício de 1 minuto que todas as mulheres deviam fazer diariamente, segundo um professor de educação física
Tragédia
Influencer quebra silêncio depois de filho morrer afogado em casa "assumo a responsabilidade"
Mais Lidas
Carlao
Após rumores de namoro com Catarina Furtado, Carlão surpreende com foto de beijo: «Isto não é um 'selinho'!»
Vuelta
Vuelta: Ayuso vence e João Almeida sobe ao pódio da geral sem perdas para Vingegaard
maisfutebol
Transferências
OFICIAL: Fábio Silva anunciado pelo Borussia Dortmund
maisfutebol
Parque português
Montanhas-russas e piscinas: este parque faz lembrar a Disneyland, mas fica em Portugal
Dois às 10
Carolina Braga sobre a proximidade entre Diogo Bordin e António Leal e Silva: «Em alguns momentos, fiquei magoada»
tvi
Bia lomelino
Atriz morre repentinamente aos 25 anos: «Quis o destino que ela não pudesse ficar mais entre nós»