Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Ikea
Há 46 min
Mais Vistos
00:02:48
Secret Story
Liliana bate tachos dos ouvidos de Afonso e esta é a reação do concorrente
00:06:02
Secret Story
Casa dividida: Uns dormem no exterior, outros no interior. E há quem tranque a porta com cadeiras
00:01:48
Secret Story
Ricardo João com «borboletas na barriga»? Luzia diz que «vê algo a florescer» e ele não nega
00:03:27
Secret Story
«Estou preocupada»: Lavada em lágrimas por causa de Fábio, Liliana diz que quer «ir embora»
Destaques IOL
Novidades
Rival da Mercadona e da Tiger abre mais uma loja. E vai ser nesta cidade
Segurança Social
Segurança Social: saiba o que muda a partir de hoje
Novidades
Chegou ao Lidl a planta que afasta os mosquitos de uma vez
Novidades
Atenção Bordallo Pinheiro: há novas jarras no Continente que parecem peças de designer
Mais Lidas
Sporting
Zalazar fechado no Sporting, Diogo Travassos segue para Braga
Incrível
ARREPIANTE: lesão gravíssima deixa toda a gente de mãos na cabeça
Levaram 3,5 kg de ouro e 300 mil euros em notas da casa de Alzira, 94 anos
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Lidl
Com o tapete novo do Lidl, não precisas de mudar o chão da cozinha
Internacional
FURIOSO: Jesus passou por Bento no relvado e reagiu assim
Dois às 10
De regresso a Portugal, Eva fica incrédula com descoberta: «O que é isto?»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Bolsa para lavar calçado
O fim do drama das sapatilhas sujas: A bolsa de 16€ que lava o calçado na máquina sem estragar nada
Dicas
O erro mais comum ao pintar a casa de branco, segundo uma decoradora de interiores
Sara Carbonero
Sara Carbonero e Isabel Jiménez abrem mais sete lojas em Espanha. Em Portugal, podemos comprar aqui
L'Oréal
Ficámos de queixo caído com o desconto nestes produtos virais de skincare na Amazon
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Casas
Casa nova com dois quartos e terraço por 19 mil euros: espanhóis rendidos a esta habitação
Dicas
Placa de vitrocerâmica sem marcas de dedos? Este é o segredo para a deixar como nova
Dicas
Especialistas explicam de quanto em quanto tempo deve limpar a máquina de lavar
Novidades
Chegou ao Lidl a planta que afasta os mosquitos de uma vez
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Novidades
Atenção Bordallo Pinheiro: há novas jarras no Continente que parecem peças de designer
Dicas
Descobrimos uma nova forma de tirar o ovo cozido da panela sem queimar as mãos
Receitas
Experimentámos a tarte viral de maçã e leite condensado e já não queremos outra coisa. Espreite a receita
Pingo doce
Iara Rodrigues assina novas refeições do Pingo Doce: perfeitas para quem está a perder peso
Saude
A partir dos 60 anos deve fazer este exercício para fortalecer os músculos, alertam especialistas
Segurança Social
Segurança Social: saiba o que muda a partir de hoje
Hantavirus
Hantavírus: estas são as orientações da DGS
Novidades
Leves e confortáveis: estes ténis da Decathlon custam menos de 15 euros e são ideais para caminhadas
Lefant M330 Plus
De 499€ para 129€: Este aspirador robot com 74% de desconto é a oportunidade que não pode ignorar
Novidades
Rival da Mercadona e da Tiger abre mais uma loja. E vai ser nesta cidade
IKEA
Este sofá-cama da IKEA acaba com o drama das casas pequenas. E está entre os mais vendidos
Hayayu
Esta é a mochila de cabine mais vendida da Amazon: custa 25€ e já foi testada por 11 mil pessoas
Sobremesas
Receita de sobremesa rápida para quem não sabe cozinhar: uma delícia
Novidades
Esta carne da Mercadona ficou viral e salva almoços e jantares em 15 minutos
Dicas
Novas toalhas de praia do Lidl já prometem ser as mais desejadas deste verão
Novidades
Lidl põe fim ao pesadelo da tábua de engomar com este aparelho. E está a metade do preço
Novidades
Os candeeiros que todos devemos ter em casa estão a chegar ao Aldi (a menos de 8 euros)
Puma
O clássico que nunca falha: Estes ténis Puma somam muitos elogios e agora estão a 40€
Opinião
Muito barulho, pouco jogo: a verdadeira realidade do Desafio Final
Limpezas de primavera
Paredes brancas e ar limpo: o que a nossa redação recomenda para as limpezas de primavera
Segurança Social
Segurança Social recomenda que todos ativem este sistema ainda hoje
Dicas
Espanholas rendidas a estas feiras portuguesas. Atravessam a fronteira para vir fazer compras
Historia
Ficou sem resposta durante 11 dias, mas a mensagem que enviou a Nuno Markl mudou a vida do apresentador
Saude
Aos 53 anos, esta mulher faz este exercício todas as semanas e sente-se “como nova”
Novidades
Ideal para cozinhas pequenas: Lidl vai ter à venda o artigo que facilita espaço na bancada
TikTok
Em apenas 30 dias, esta marca de bem-estar alcançou 1 milhão de dólares no TikTok. Eis como o conseguiu
Receitas
Esta receita de ovos com grão e chouriço é perfeita para um jantar rápido
IRS
Vai receber reembolso do IRS? 5 estratégias para pôr esse dinheiro a render
Últimas
Estreito de Ormuz
O grande impasse do estreito: quem cede primeiro em Ormuz?
Dois às 10
Nunca mais erre no arroz: faça assim e fica sempre soltinho
Epidemia
Um morto e 1.700 pessoas confinadas dentro de um cruzeiro em França por suspeita de epidemia por norovírus
Famosos
Tragédia na NBA: famoso basquetebolista encontrado morto aos 29 anos
Futebol
Sporting fecha contratação recorde de Rodrigo Zalazar por 30 milhões de euros
Petroleo
AIE corta previsão da procura mundial de petróleo
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Tráfico de droga
Três estrangeiros criaram empresa em Portugal com "o único propósito" de branquear dinheiro de tráfico de droga
vagas médicas
Governo abre 332 vagas médicas para zonas carenciadas
Aguiar-Branco
Aguiar-Branco pede a PSD, Chega e PS que apresentem candidatos ao TC até terça-feira
Gastroenterite
Cruzeiro com mais de 1.700 pessoas retido em Bordéus após morte de passageiro e suspeita de epidemia de gastroenterite
PRR
Comissão de Acompanhamento do PRR avisa que existe um risco "muito elevado" de "30 a 40 escolas não estarem concluídas" no final de agosto
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Detenção
Integrava uma organização criminosa que se dedicava a fraudes e extorsões na Argentiva. Foi apanhado na Madeira
Famosos
Após cinco meses, Eva Pais toma atitude única: "Decidi voltar..."
FC Porto
FC Porto: Farioli eleito o melhor treinador do mês
Luís Montenegro
Luís Montenegro surge entre os peregrinos nas celebrações do 13 de Maio em Fátima
Bolsa para lavar calçado
O fim do drama das sapatilhas sujas: A bolsa de 16€ que lava o calçado na máquina sem estragar nada
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Sem tabus, Maria Botelho Moniz reage ao que dizem do seu corpo: «Que palavra é essa?»
Zalazar
Antes de assinar pelo Sporting, Zalazar quis mudar de clube
FC Porto
Pietuszewski: empresário diz que «seria uma loucura» deixar o FC Porto agora
Dois às 10
Fica perto de Portugal, custa menos e já há quem o prefira à Disneyland Paris
Inflação
Por causa dos combustíveis, preços aceleram 3,3% em abril
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
WindFloat Atlantic
“Biólogos incrédulos com o que descobriram em parque eólico português”, escreve imprensa espanhola
Famosos
"Secret Story". Eva Pais mostra-se chocada: "O que é isto, Nossa Senhora?"
Espanha
Barcelona: Christensen de volta aos convocados após cinco meses lesionado
Crise do petróleo
'Boom' tecnológico vs. crise do petróleo: a nova realidade económica da Ásia é um aviso para o mundo
TVDE
Bruno é motorista e a viagem que fez de madrugada por 46 euros é insólita
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Regras orçamentais
Miranda Sarmento garante que "Portugal cumpre as regras orçamentais" da UE e "não está em risco de ter um PDE"
Famosos
Leomarte Freire abre as portas de casa luxuosa... e quarto chama a atenção!
Dicas
O erro mais comum ao pintar a casa de branco, segundo uma decoradora de interiores
Dois às 10
Depois da separação, Eva mostra-se com o que ainda a unia a Diogo e que gerou discussão no Secret Story
Modalidades
OFICIAL: Miguel Coelho renova com o voleibol feminino do FC Porto
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Ocupação ilegal
Sete detidos por ocupação ilegal em Lisboa
Astérix e Obélix
Tribunal da UE proíbe uso da marca “Obélix” em produtos ligados a armamento
Famosos
Morre aos 36 anos vencedora da Meia Maratona de Portugal
Reino Unido
Reino Unido. Três mulheres encontradas mortas no mar em Brighton
Ferramentas
As marcas negras da fita métrica: o que significam e por que quase ninguém sabe explicar
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Leonardo
"Balas e bytes". Chefe da gigante italiana Leonardo afastado depois de apostar em tecnologia militar de nova geração
Sara Carbonero
Sara Carbonero e Isabel Jiménez abrem mais sete lojas em Espanha. Em Portugal, podemos comprar aqui
Famosos
Zé Andrade expulso de Uber na Argentina... por causa de Cristiano Ronaldo: veja o vídeo!
Made In
PSG: Nuno Mendes fora dos convocados para o «jogo do título»
Vem aí em «Amor à Prova»: Ana tenta seduzir André e faz-lhe uma promessa
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
«Ameaçado e expulso»: Ex-noivo Zé vive susto na Argentina e há vídeo do momento
L'Oréal
Ficámos de queixo caído com o desconto nestes produtos virais de skincare na Amazon
Bombeiros Lisboa
Bombeiros. Prontos a socorrer
Incrível
VÍDEO: Bellerín consola Isco em lágrimas depois do Betis garantir a Champions
Emprego
Manter empregabilidade ativa quando trabalhar até mais tarde é inevitável
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Inflação
Inflação acelera para 3,3% em abril impulsionada pelos combustíveis
Famosos
Marco Costa deixa recado a pais... que têm esta atitude: "Não vos quero como amigos"
Bring Me the Horizon
Vocalista dos Bring Me the Horizon sofre concussão após ser atingido por telemóvel durante concerto
Casas
Casa nova com dois quartos e terraço por 19 mil euros: espanhóis rendidos a esta habitação
Sporting
Zalazar fechado no Sporting, Diogo Travassos segue para Braga
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais
Ficha Técnica
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
SOL
VERSA
AWAY
TVI PASS
COPYRIGHT © 2026 IOL.PT