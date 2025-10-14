Facebook Instagram

Imprensa internacional coloca três resorts portugueses entre os melhores do mundo

Há 2 min
Mais Vistos
00:06:59
Secret Story
Atitude de Vera causa penalização a todos os concorrentes. Saiba o motivo
tvi
Destaques IOL
Saúde
Café turco, de máquina ou filtrado: qual é o mais seguro? Especialistas deixam alerta
Exercício físico
Esqueça o ginásio: faça este treino de 15 minutos em casa e os resultados vão estar à vista
Calçado outono
Estas são as botas cheias de cor que queremos neste outono (e as carteiras a combinar são lindas!)
Barbie
Apaixonada pelo cor-de-rosa, esta mulher transformou a sua casa na mansão da Barbie. Veja as imagens
Mais Lidas
Dois às 10
Estes 7 peixes, embora apreciados em Portugal, devem ser evitados
tvi
Dois às 10
Sem camisola, Zé partilha nova foto e deixa redes sociais ao rubro: «É tão bonito»
tvi
Dois às 10
Pare de guardar as batatas na despensa. É este o local ideal para não grelarem
tvi
Unhas
Esquece o branco leitoso, agora as unhas querem-se nestas cores
versa
Dois às 10
Depois da festa surpresa a Afonso Leitão, Catarina Miranda expõe Rita Almeida e Marcelo Palma
tvi
Lidl
Antes que chegue a humidade, vai ao Lidl por este sucesso de vendas
versa