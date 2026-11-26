Eleve a sua experiência com acesso exclusivo.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Emprego
Maxmat
Pesquisa
Pesquisar
Inês Rogeiro abre álbum de fotos de família super privado
Mafalda Mourão
Há 1h e 23min
Mais Vistos
00:03:41
Big Brother
O que realmente aconteceu. A polémica da noite está a dar que falar dentro e fora da casa
00:09:08
Big Brother
Olhos nos olhos, Helena Isabel passa-se com Luís: «Não permito que nenhum homem me fale como tu falas, senti-me intimidada»
00:01:02
Big Brother
Algo inesperado surge na festa e Ana não consegue conter a emoção: «Big, obrigada»
00:06:09
Big Brother
Miguel é encostado à parede com opinião sobre Jéssica: «Para quem não faz nada, incomoda-te muito»
Destaques IOL
Drama
Hoje é uma estrela da televisão portuguesa. Mas em tempos chegou a viver praticamente na rua: "era toxicodependente, ou ia para a prostituição"
Amamentação dolorosa
Atriz portuguesa vive amamentação dolorosa e faz desabafo desesperante: "Não durmo, tenho muitas dores, feridas"
Avó matou neta
Avó esfaqueou a neta de 4 anos até à morte e agora descreve o crime ao pormenor. O relato é perturbador
Herança
Já viu como era Nuno Rogeiro há 30 anos? Filha do jornalista partilha álbum privado de família e há uma mensagem tocante que está a emocionar
Mais Lidas
Maquilhagem
Depois dos 60 anos, maquilhadora espanhola recomenda fazer uma troca simples na rotina para suavizar a expressão
Morte repentina: ator de famosa série de comédia morre aos 68 anos, vítima de doença comum em Portugal
Avó matou neta
Avó esfaqueou a neta de 4 anos até à morte e agora descreve o crime ao pormenor. O relato é perturbador
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Trabalho
Francisco alerta para falta de carpinteiros que agora recebem 1800 euros: "Vão ganhar muito dinheiro"
Big Brother
Dos últimos lugares para os primeiros: Já saiu o novo ranking de popularidade. E este concorrente não para de subir
Big Brother
Marcou o BB em Portugal e voltou a entrar na casa apaixonada. Mas quando saiu ficou solteira: «Não estava a dar»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Últimas
Médicos
Médicos apanhados a usar óculos com inteligência artificial e câmaras durante exame de acesso à especialidade
Jovens LGBTIQ+
Quase 70% dos jovens LGBTIQ+ sofreram violência ou discriminação nas escolas portuguesas, revela estudo europeu
NHL
VÍDEO: jogadores envolvem-se em cena de pancadaria na NHL
Famosos
Novas fotos do filho de Miguel Vicente derretem corações e não há dúvidas: "A carinha toda do pai"
Gordura abdominal
Os alimentos que deve evitar depois dos 50 para não ganhar barriga
Hotel
De estação fantasma a hotel premiado: a história deste hotel distinguindo nos Óscares do Turismo
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Janonismo cultural
O efeito Janones na política portuguesa
Internacional
FIFA confirma roubo de dados após ter sido alvo de ciberataque
Dois às 10
De ir às lágrimas. Carla carrega a dor de saber que um dia vai perder a filha: «Espero ir logo a seguir»
Famosos
Chocada, Sofia Arruda toma medida radical: "Vai ser um adeus definitivo"
Famosos
"Big Brother": há uma nova concorrente mais odiada!
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Casa
Estátuas, cozinha verde e paredes floridas: casa de Diogo Amaral e Jessica Athayde faz-nos sonhar com maximalismo
Anika Neuer
Mulher de Neuer quebra silêncio nas redes sociais com mensagem sobre infidelidade
Big Brother
Inédito! Depois de ser atacado por Catarina Miranda, Ruben Boa Nova perde as estribeiras. E o inesperado acontece
TP-Link RE330
A internet não chega a todas as divisões? Este dispositivo resolve o problema e está com desconto
Big Brother
Dos últimos lugares para os primeiros: Já saiu o novo ranking de popularidade. E este concorrente não para de subir
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Rússia
Coreia do Norte terá cortado apoio militar à Rússia: em causa está uma tensão diplomática entre os dois países
Drama
Hoje é uma estrela da televisão portuguesa. Mas em tempos chegou a viver praticamente na rua: "era toxicodependente, ou ia para a prostituição"
Famosos
Foi herói nos Jogos Paralímpicos, mas está agora acusado de 11 crimes de violação
Modalidades
Ciclismo: Afonso Eulálio renova pela Bahrain Victorious
Famosos
Ui! Francisco Monteiro bloqueou Susana Dias Ramos? Veja o vídeo que está a dar que falar
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Tráfico de armas
Feirante de Barcelos terá usado contactos profissionais para traficar armas. Há sete detidos
Amamentação dolorosa
Atriz portuguesa vive amamentação dolorosa e faz desabafo desesperante: "Não durmo, tenho muitas dores, feridas"
Desemprego em Portugal
Portugal tem menos desempregados, mas milhares de vagas continuam por preencher. BizPliz pode ajudar a encontrar oportunidades
Buscas GNR
GNR investiga tempos de condução e descanso de motoristas e faz buscas a 59 camiões
FC Porto
Gabri Veiga: os "cães de caça" no FC Porto e o "bilhete caro" para a seleção
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
É o carro de Lourenço Ortigão: um modelo de luxo pensado para toda a família
Assalto
Entraram pelo telhado de hipermercado e roubaram uma quantidade "muito grande" de tabaco
Casaco Columbia
Um presente de Natal para homem? Este casaco Columbia passou de 142€ para 85€ na Amazon
Herança
Já viu como era Nuno Rogeiro há 30 anos? Filha do jornalista partilha álbum privado de família e há uma mensagem tocante que está a emocionar
Orçamento do Estado 2027
OE2027 está no centro da polémica e Seguro pede que não se "ponha o carro à frente dos bois"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Reviravolta em «A Madrasta»: Já se sabe quem incendiou o atelier de Diana
FC Porto
Gabri Veiga: "Arábia? A minha família está a fazer a casa dos seus sonhos"
Famosos
António Sala anuncia importante novidade: "Notícia em primeira mão"
Liga Europa
Torreense-Celtic (onzes prováveis): regresso à máxima força em Leiria
Famosos
Liliana Almeida faz tocante partilha: "Sair de uma relação violenta exige coragem"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Big Brother
De lágrimas nos olhos e voz embargada, Maria Botelho Moniz revela algo raro sobre o filho: «Desde que nasceu ele…»
Eleições em Espanha
"Estamos perante uma ofensiva internacional de extrema-direita": quatro ex-presidentes latino-americanos apelam ao voto na esquerda em Espanha
Vem aí o momento mais aguardado de «Coração de Mãe»: Guga sai da prisão e reencontra Linda
Morte repentina: ator de famosa série de comédia morre aos 68 anos, vítima de doença comum em Portugal
Pós-parto
"Achei que isto eram dois dias": Pouco mais de um mês após ter sido mãe, atriz portuguesa fala sem filtros sobre o pós-parto
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Elon Musk
Duas ações da SpaceX para cada criança norte-americana: a promessa de milhares de milhões de Elon Musk
Inteligência artificial
Europa procura cada vez mais especialistas em inteligência artificial
Dois às 10
«Odeia aparecer, mas hoje teve de ser»: Sandra Felgueiras deixa palavras de admiração a pessoa que raramente se mostra
Big Brother
Dupla improvável: No Secret Story davam-se mal, mas cá fora surgem cúmplices e dão que falar
Hospital
Meses de dores acabam em operação urgente. Famosa portuguesa apanha susto de saúde: "Quase deixei de andar"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
História
"O lucro não me interessa": criou menu de 15 euros num bom restaurante porque jantar fora não deve ser um luxo
António José Seguro
"Não se deve pôr o carro à frente dos bois": Seguro pressiona Governo e Parlamento a resolver "divergências" sobre o Orçamento
Ricardo Arroja
Ricardo Arroja avança para a liderança da Iniciativa Liberal e promete tirar Portugal do "empancamento"
Dois às 10
Francisco Monteiro bloqueou famosa cara da TVI, que respondeu em direto: «Beijinho»
Oe2027
"Não será pelo PS que terá uma crise política". Carneiro acusa Montenegro de ajuste de contas por causa do OE2027
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais