Inspirado na trufa branca de Piedmont, este protetor solar coreano deixa a pele radiante

Este protetor solar coreano da d’Alba combina proteção eficaz com um toque de luxo, graças à inclusão de trufa branca da região italiana de Piemonte — um ingrediente raro e valorizado pelos seus benefícios antioxidantes. Com uma textura leve, acabamento natural e 30 horas de hidratação, oferece muito mais do que simples defesa contra os raios UV: funciona também como base de maquilhagem e hidratante diário. A fórmula tem conquistado utilizadoras pelo brilho subtil que confere à pele, pela sensação de frescura imediata e pela capacidade de se adaptar a diferentes tipos de pele, sem deixar resíduos ou oleosidade.