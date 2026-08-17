Eleve a sua experiência com acesso exclusivo.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Maxmat
Pesquisa
Pesquisar
Isaac Alfaiate
Ontem às 10:35
Mais Vistos
00:11:37
Alegada amante de Cristiano Ronaldo quebra silêncio após caso vir a público
00:03:07
Big Brother
Maria Botelho Moniz revela os nomeados do Big Brother Verão e há uma estreia
00:24:22
Dois às 10
Violência familiar e tentativas anteriores: Novas informações sobre o jovem de 15 que matou a mãe
00:03:22
Big Brother
Raquel lavada em lágrimas: «Não quero que me vejam assim»
Destaques IOL
Naufrágio
Pai passa noite inteira no mar com filhos de 5 e 7 anos depois de mota de água se ter virado
Lili Caneças
Lili Caneças abriu-nos a porta do seu apartamento. “Muito chique”
Mercadona
Influencer de limpezas mostra-nos ainda mais utilizações para um dos nossos favoritos da Mercadona
Lençóis
Lidl faz tremer IKEA com lençóis 100% algodão a menos de 6 euros
Mais Lidas
Ouro escondido
Trabalhadores da construção encontram ouro no valor de nove milhões de euros nas fundações de antiga cervejaria
Fadista portuguesa que fez história em programas de televisão morre aos 46 anos
Transferências
FC Porto e Roma têm princípio de acordo por Rodrigo Mora
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Big Brother
Cristina Ferreira chocada com «a maior surpresa» do casamento de Ronaldo: «Nenhum de nós é parvo»
Naufrágio
Pai passa noite inteira no mar com filhos de 5 e 7 anos depois de mota de água se ter virado
Liga
Casa Pia-Benfica, 0-7 (crónica)
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Xiaomi redmi watch
O smartwatch mais vendido da Amazon é da Xiaomi e custa menos de 30€
Torre de tomadas
Escolha da Amazon: esta torre de tomadas ocupa muito menos espaço e está a substituir as velhas extensões
Aspirador robot
Este aspirador robot é ideal para quem tem animais de estimação e está a menos de 90€
Ténis adidas
De volta à moda: estes ténis Adidas retro estão a menos de 40€ na Amazon
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Mercadona
Influencer de limpezas mostra-nos ainda mais utilizações para um dos nossos favoritos da Mercadona
Fertilização in vitro
Start-ups apostam em testes genéticos para prever doenças antes do nascimento
Naufrágio
Pai passa noite inteira no mar com filhos de 5 e 7 anos depois de mota de água se ter virado
Lençóis
Lidl faz tremer IKEA com lençóis 100% algodão a menos de 6 euros
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Air fryer
Air Fryer Princess XXL de 11 litros tem cesto giratório para batatas e é "Escolha da Amazon"
Tablet
Trabalho, estudo e streaming num só aparelho: este tablet custa menos de 76€
Big brother
Telmo Ferreira do 1.º Big Brother segue focado em missão nobre longe da TV
Escolha da amazon
Aspirador tipo Dyson que já é "Escolha da Amazon" está agora abaixo dos 100€
Isaac Alfaiate
Isaac Alfaiate partilha receita super fácil para jantar (e outros atributos saltam à vista)
Lili Caneças
Lili Caneças abriu-nos a porta do seu apartamento. “Muito chique”
Desporto
Empresa cria app para ajudar profissionais do desporto a reduzir tarefas administrativas
Pedro Teixeira
Antes de ser ator, Pedro Teixeira teve um trabalho muito peculiar: "Era para ter dinheiro para férias"
Maria Cerqueira Gomes
Antes da televisão, Maria Cerqueira Gomes teve um primeiro emprego ligado ao futebol: "Estava feliz e ainda ganhava dinheiro"
Praia
Tem água morna e uma paisagem de cortar o fôlego: esta praia do Minho está a conquistar os portugueses
Arran Strong
Amigo do surfista desaparecido em Aljezur pede perdão à família: «Errei, e o meu erro trouxe dor»
Georgina Rodríguez
Onde está a aliança? Georgina Rodríguez "troca" anel de casamento por uma joia de milhares de euros
Tecnologia
Menos de 90 euros: este tablet da Amazon traz teclado e rato incluídos
Farol Hotel
Novidades no Farol Hotel: a nova visão que está a redefinir a experiência gastronómica em Cascais
Cancro
"Ler uma alarvidade destas é desumano": declarações de famoso português sobre o cancro geram onda de indignação
Sal
Quer cortar no sal sem cortar no sabor? Estes são os dois truques de cozinha que tem mesmo de pôr em prática
Cristiano Ronaldo
Nem o novo visual chamou tanto a atenção: todos repararam neste detalhe em Cristiano Ronaldo após o casamento
Mercado Imobiliário
Comprar casa em Portugal é caro? Depende muito do distrito
Emprego
Estágios ainda são uma porta de entrada no emprego. O que as escolas profissionais estão a fazer para aproximar alunos e empresas
Tragedia
Após matar a mãe, jovem de 15 anos dorme com o corpo em casa: "Quis proteger a irmã"
Lurdes Baeta
Lurdes Baeta como nunca a viu. Jornalista da TVI abre o álbum de fotos das férias e mostra a silhueta em biquíni
Cláudio Ramos
Novo amor? Cláudio Ramos é questionado sobre a sua vida amorosa e tem reação reveladora: "Vi nos teus olhos"
Calor
O calor também pode ser um risco no trabalho. Especialistas revelam como prevenir o stress térmico
Limpeza
O truque do saco de plástico na vassoura está a chamar a atenção. Saiba para que serve
Gravidez
O casal de jornalistas mais bonito do País acaba de dar "a notícia do dia": vão ser pais pela primeira vez
Cristiano Ronaldo
Depois do casamento, Cristiano Ronaldo deixa todos boquiabertos com mudança radical de visual: "Insano"
Rita Pereira
Piscina de sonho e um jardim de perder de vista: Rita Pereira abre as portas de casa e mostra detalhes nunca vistos
Operacao
"Tive muita sorte em ter chegado a tempo": Ex-Big Brother exibe cicatrizes após ficar entre a vida e a morte
Últimas
Estreito de Ormuz
Quanto petróleo está realmente a sair do Golfo Pérsico?
Liga
Liga: hat-trick atira Pavlidis para o topo da lista de melhores marcadores
Liga
«Trubin? Ficava espantado se ele não estivesse triste ou chateado»
Liga
Marco Silva: «Vitória é justa e saborosa pela forma como jogámos»
Liga
Filipe Coelho: «Entrada na segunda parte foi desastrosa...»
Ferrari
Primeiro Ferrari elétrico vendido por recorde de 40 milhões de dólares em leilão
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Made In
VÍDEO: Al Hilal vence com novo «bis» de Rúben Neves
Famosos
Rosa Bela em nova novela da TVI: "Está a correr lindamente"
Tupac Shakur
"Tupac denunciou-se. Caso contrário, teria escapado". O julgamento do homicídio do rapper começa com gravação policial chave
Casa Pia
Santana: «Em sete minutos, deitámos o jogo para o lixo»
Big Brother
Noite de nomeações termina com cinco concorrentes em risco de expulsão no Big Brother Verão: Saiba quem são
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Liga
Marco Silva: «Criámos muito boas situações e a eficácia não foi a melhor»
Liga
Pavlidis: «Na segunda parte, em dez ou quinze minutos, resolvemos o jogo»
Liga
Casa Pia-Benfica, 0-7 (destaques)
Liga
André Geraldes: «É um resultado muito pesado, temos de pedir desculpa aos adeptos»
Famosos
São estes os nomeados do "Big Brother Verão": quem vai ser expulso?
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Liga
Casa Pia-Benfica, 0-7 (crónica)
Big Brother
Choque! Ex-concorrente morre de forma repentina aos 40 anos: «A vida nunca mais será a mesma»
Transferências
FC Porto e Roma têm princípio de acordo por Rodrigo Mora
FIFA
Depois de criticar Infantino, diretor de operações da FIFA deixa cargo
Oração islâmica
Ataque durante oração islâmica na Nigéria faz 28 mortos
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Terra
Encontradas evidências de vida biológica na Terra há 3.500 milhões de anos
Famosos
Sónia Jesus fala sobre importante novidade na vida de Joana Diniz: "Norte, ela está a chegar!"
Famosos
Pai babado: Leandro partilha curiosidades sobre os filhos!
Xiaomi redmi watch
O smartwatch mais vendido da Amazon é da Xiaomi e custa menos de 30€
Torre de tomadas
Escolha da Amazon: esta torre de tomadas ocupa muito menos espaço e está a substituir as velhas extensões
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
IVA
IVA de 6% nas reabilitações só vale para imposto exigível a partir de 2022
Trovoadas
Trovoadas vão ter novos critérios de alerta. Eis o que muda nos avisos do IPMA
II Liga
OFICIAL: Amine Oudrhiri regressa a Portugal pela porta do Torreense
Aspirador robot
Este aspirador robot é ideal para quem tem animais de estimação e está a menos de 90€
Eurodreams
Eurodreams: esta é a chave desta segunda-feira
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Big Brother
Um dos maiores galãs do Secret Story em Portugal anuncia separação. E faz pedido que dá que falar
Ténis adidas
De volta à moda: estes ténis Adidas retro estão a menos de 40€ na Amazon
Eurodreams
EuroDreams: a chave vencedora do sorteio desta segunda-feira
Bombeiros feridos
Incêndio em Valongo faz sete feridos. Bombeiro e civil em estado grave
Ceuta
Itália condiciona reabertura de Schengen à situação de Ceuta, ainda "muito preocupante"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
II Liga
II Liga: Felgueiras empata na receção ao AVS
Presidente francês
Macron promulga lei para investir 36 mil milhões de euros nas Forças Armadas. Quer "proteger-se" das "mudanças na guerra"
Rússia
Reformado russo multado em milhares de rublos por abater drones com espingarda
Famosos
João Mário e Adriana Costa anunciam gravidez 5 meses depois do casamento: "O nosso sonho tornou-se realidade"
Internacional
Rodri já está em Barcelona: «É um sonho, estou muito feliz»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Rio Lea
Menino de 12 anos morre afogado no rio Lea, em Londres
Liga
Casa Pia-Benfica (ONZES): Marco Silva repete onze da jornada inaugural
Ceuta
Mais de uma centena de migrantes acampados em Ceuta iniciam greve de fome
Hayden Panettiere
Hayden Panettiere foi encontrada em paragem cardiorrespiratória após chamada para o 911
Famosos
Novamente solteiro, Carlos Sousa faz apelo sobre ex-namorada: "Não me mandem prints e gravações dela"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Big Brother
Cristina Ferreira chocada com «a maior surpresa» do casamento de Ronaldo: «Nenhum de nós é parvo»
Ouro escondido
Trabalhadores da construção encontram ouro no valor de nove milhões de euros nas fundações de antiga cervejaria
Internacional
VÍDEO: Galeno marca e Trincão titular na vitória do Al Ahli
Restaurante
Ljubomir Stanisic já lá esteve no restaurante onde a mesa se põe como em casa
Made In
VÍDEO: golaço de João Félix ganha prémio na Arábia Saudita
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais
Ficha Técnica
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
SOL
VERSA
AWAY
TVI PASS
COPYRIGHT © 2026 IOL.PT