Eleve a sua experiência com acesso exclusivo.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Emprego
Maxmat
Pesquisa
Pesquisar
Isabelle Abreu e Gabriel Félix
Mafalda Mourão
Há 2h e 26min
Mais Vistos
00:03:11
Big Brother
Noélia Pereira chocada com pergunta de Renata Reis: «Acho gravíssimo»
00:06:51
Big Brother
Conversa descamba e termina em confronto. Catarina Miranda dispara: «É horrível viver contigo»
00:06:33
Big Brother
«Não me sinto confortável neste casa»: Catarina Miranda faz confissão inesperada
00:04:40
Big Brother
«A pessoa mais dissimulada desta casa és tu»: Sónia responde sem filtros e gera gargalhadas
Destaques IOL
Paulo Futre
Cabelo comprido e barba. Paulo Futre volta ao visual dos seus tempos áureos e gera onda de reações: "O craque dos anos 80 está de volta" (Fotos)
Pai a dobrar
Futebolista que jogou em Portugal engravidou duas mulheres ao mesmo tempo: e vai ser pai a dobrar com apenas dois meses de diferença
Bullying na adolescência
Famosa sofreu bullying na adolescência por ter o peito grande, mas foi isso que lhe "salvou a vida" em acidente: "Funcionaram como airbags naturais"
Cooperativas de habitação
Como funcionam as cooperativas de habitação?
Mais Lidas
Famosos
Volte-face inesperado: Cristiano Ronaldo admite recuar em decisão sobre Seleção Nacional
Tinha 16 anos e ele era 42 anos mais velho. Só a morte os separou. Hoje, a atriz voltou a casar e mudou de profissão
Big Brother
Francisco Monteiro fala pela primeira vez sobre o alegado afastamento do irmão. E nada fica por dizer
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Cristina Ferreira
Entrámos em casa de Cristina Ferreira e na Boca do Lobo só para vermos esta mesa mística e encantadora
Made In
VÍDEO: a incrível demonstração de respeito de Simakan a Ronaldo
Made In
Nunca antes visto: Ronaldo oferece autógrafos... e ninguém aceita (vídeo)
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Últimas
Xpeng L03
Tecnologia sedutora
Big Brother
Adeus, loiro! Cara conhecida muda radicalmente de visual e fica completamente irreconhecível
Júlia Pinheiro
Esquece vermelho ou branco: tendência de unhas em 2027 já está nas mãos de Júlia Pinheiro
Macedo de Cavaleiros
Detido suspeito de atropelar três pessoas após agressões junto a discoteca em Bragança
Fórmula E
Fórmula E: carro incendeia-se e explode... mas piloto consegue sair ileso
Evgeny Afineevsky
"Ash and Crayons": documentário dá voz a sete crianças ucranianas mutiladas e raptadas pela Rússia
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Transferências
OFICIAL: Barcelona renova com jovem promessa Xavi Espart
Polícia Judiciária
Homem fica em prisão preventiva por suspeita de abusar da filha menor da companheira
Black Friday
Black Friday: os cremes de culto da Olay para as rugas e a firmeza da pele estão em promoção
Empreendedorismo feminino
Criar um negócio continua a ser mais difícil para as mulheres, dizem 62% dos portugueses
Vem aí em «A Madrasta»: Pedro dá 500 mil euros a Miguel sem imaginar a burla que Ricardo e Salvador preparam
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Big Brother
«Tudo é uma luta»: Um ano após o AVC, Nuno Markl faz desabafo comovente. Vencedora do Big Brother junta-se à onda de apoio
Made In
Nunca antes visto: Ronaldo oferece autógrafos... e ninguém aceita (vídeo)
França
Vítor Matos: «Compreendo a raiva dos adeptos do Swansea»
França
PSG: Luis Enrique confirma regresso de Nuno Mendes à competição
À lei da bola
Messi vs. AFA
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ACAI
«Problema de confiança e previsibilidade»: setor imobiliário critica fim do benefício fiscal para rendas moderadas
Petição
Touradas na RTP geram contestação: petição contra transmissão obrigatória soma milhares de assinaturas
Made In
VÍDEO: a incrível demonstração de respeito de Simakan a Ronaldo
Dois às 10
Pensou que nunca iria casar, mas o novo amor mudou-lhe os planos. Cara conhecida da TVI surpreende ao falar em casamento
Famosos
Fábio Belo prepara novidade para o Natal: criador de conteúdos reúne receitas de doces e sobremesas num eBook
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Lidl
O novo calçado do Lidl promete ser o mais quente para o inverno (e fazem lembrar Birkenstock)
Famosos
Vai haver casamento: Jéssica Vieira surpreende tudo e todos com revelação!
Fones EUQQ
“A bateria dura muito”: de 72€ para 14€, estes fones ficaram a preço de saldo na Black Friday
Famosos
Diogo Piçarra aceita desafio surpreendente: "Uma grande surpresa, porque não é a minha praia"
Bola de Ouro
Bola de Ouro: Harry Kane elege potencial sucessor que também joga no Bayern
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Museu Nacional de Arte Antiga
O Museu Nacional de Arte Antiga criou um perfume que cheira a séculos de história. Fomos descobrir como
Gasóleo
Nova descida do preço dos combustíveis na próxima semana
Dois às 10
“Graves profundos e agudos claros”: esta coluna Bluetooth caiu de 132€ para 41€ na Black Friday
Dois às 10
Enchidos ricos em proteína e com muito poucas calorias? É possível e nós mostramos como sem fugir ao sabor tradicional
Espanha
Bernardo Silva convocado por Mourinho para receção ao Celta de Vigo
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Big Brother
Como o tempo passa. Filho mais velho de Célia e Telmo Ferreira já tem 22 anos e é a "cara chapada" do pai
Cinnamon Rolls
Rolinhos de canela caseiros: a receita "fofa" que já cheira a Natal e que é perfeita para acompanhar o café
Big Brother
Cristina Ferreira surpreende com desabafo. E a resposta inesperada de João Monteiro dá que falar
PRR Portugal
Bruxelas aprova último pagamento de 4,7 mil milhões do PRR para Portugal
Famosos
"Big Brother". Francisco Monteiro faz revelação chocante: "Andava cheio de espasmos, a destruir os meus dentes todos"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Dois às 10
Aos 17 anos, viu a vida mudar num instante. Ex-namorado atirou-a contra uma porta de vidro e foi submetida a três cirurgias
Big Brother
Francisco Monteiro fala pela primeira vez sobre o alegado afastamento do irmão. E nada fica por dizer
Estónia
Estónia encerra fronteira rodoviária com a Rússia durante pelo menos seis meses
Liga das Nações
Liga das Nações: as datas dos jogos de Portugal contra os Países Baixos
Luís Montenegro
Montenegro diz que problema da habitação não se resolve com gritos ou violência
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Cristina Ferreira
Entrámos em casa de Cristina Ferreira e na Boca do Lobo só para vermos esta mesa mística e encantadora
Relato real. Raquel Tillo fala sem filtros sobre do pós-parto: «Quando cai a noite fica mesmo duro»
Restaurante
O melhor restaurante de 2026? Mora em Leça do Balio e tudo o que sai do forno sabe a família
Famosos
João Ricardo sem papas na língua: "A nível de ofensa, o Francisco Monteiro é o número um em Portugal"
Gabriel Félix
Tinha 29 anos e partilhava a vida familiar nas redes sociais: morreu o influencer Gabriel Félix
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Morte influencer
Famoso influencer morre aos 29 anos. Mulher faz relato desesperante e deixa pedido que está a emocionar
Liga das Nações
Xavi Hernández: «Portugal nem sempre teve vida fácil na fase de grupos»
Internacional
VÍDEO: Mourinho desagradado no treino... e a apontar para o relógio
BizPliz
A Black Friday também traz novas oportunidades de emprego. Veja as empresas que estão a contratar
Cartão bancário
Vai andar de metro ou comboio? Há uma novidade no pagamento que lhe vai facilitar a vida
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais