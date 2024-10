Isto é um mini pc e não compromete o desempenho

O NiPoGi AK2PLUS é um mini PC que surpreende pelo seu desempenho robusto, mesmo com o seu tamanho compacto. Equipado com um processador Intel Alder Lake-N100 de 12ª geração, este dispositivo é ideal para tarefas diárias, como edição de documentos e navegação na internet, além de proporcionar entretenimento de alta qualidade. Com 16 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento SSD, oferece uma experiência fluida, permitindo executar várias tarefas simultaneamente sem interrupções.

Este mini PC adapta-se a qualquer ambiente, seja no escritório, na sala de estar ou como centro de entretenimento. Com suporte para reprodução de vídeo em 4K e diversas opções de conectividade, como USB, HDMI e Bluetooth, o NiPoGi AK2PLUS transforma-se num verdadeiro centro multimédia. Pode ligá-lo facilmente à televisão ou projetor e desfrutar de filmes e séries em alta definição. Além disso, é descrito por utilizadores como elegante, compacto e silencioso, sendo uma alternativa viável a PCs fixos mais volumosos.