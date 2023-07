Já conhece esta praia fluvial a Norte do país?

Há 1h e 31min

É no distrito de Vila Real, no concelho de Valpaços, que se encontra uma praia fluvial perfeita para uma tarde de banhos de sol e mergulhos. A Praia Fluvial do Rabaçal encontra-se na margem direita do rio que lhe dá nome e oferece condições perfeitas para a prática de desporto e momentos de lazer.

Com passadiços até à zona do rio, esta praia é totalmente acessível para qualquer pessoa e garante que se chegue até à zona de banhos de forma confortável e segura. Além disso tem um equipamento anfíbio para o banho de pessoas com mobilidade reduzida, assim como um espaço de acolhimento e apoio.

A Praia Fluvial do Rabaçal tem um extenso areal e é vigiada no verão. Tem também serviço de bar, parque de merendas, parque infantil, zona de lazer, chuveiros e balneários. Para quem não vive sem internet, há um Hotspot Wi-Fi.

As atividades disponíveis incluem canoagem e rafting e é possível também pescar no rio.