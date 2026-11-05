Janaína Barbosa
Mafalda Mourão
Hoje às 08:31
Mais Vistos
Francisco Monteiro perde a paciência com Catarina Miranda e manda-a calar. O confronto aquece
00:05:42
Big Brother
Francisco Monteiro perde a paciência com Catarina Miranda e manda-a calar. O confronto aquece
Inesperado. Carlos faz atribuição a Helena e deixa a concorrente sem reação: «Sinto que ela está perdida»
00:03:17
Big Brother
Inesperado. Carlos faz atribuição a Helena e deixa a concorrente sem reação: «Sinto que ela está perdida»
Médica de 71 anos revela o segredo para envelhecer de forma saudável e deixa apresentadores surpreendidos
00:15:54
Dois às 10
Médica de 71 anos revela o segredo para envelhecer de forma saudável e deixa apresentadores surpreendidos
A ferver! Luís Gonçalves começa manhã aos gritos. E este foi o motivo
00:01:28
Big Brother
A ferver! Luís Gonçalves começa manhã aos gritos. E este foi o motivo
Destaques IOL
Chegaram a Portugal aos 19 anos com uma bebé de colo. Hoje mostram como transformaram uma casa velha num lar de sonho
A Casa da Yas
Chegaram a Portugal aos 19 anos com uma bebé de colo. Hoje mostram como transformaram uma casa velha num lar de sonho
Do anúncio do McDonalds para um avião: como esta avó portuguesa da aldeia foi da horta à fama na internet e na TV
Avó do mcdonalds
Do anúncio do McDonalds para um avião: como esta avó portuguesa da aldeia foi da horta à fama na internet e na TV
Cristiano Ronaldo abandona a Seleção Nacional. A carta de despedida já estava preparada e está a emocionar o Mundo (Vídeo)
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo abandona a Seleção Nacional. A carta de despedida já estava preparada e está a emocionar o Mundo (Vídeo)
Fez 54 anos, mas ninguém lhe dá a idade que tem. Luís Figo chama à atenção com novas fotos no dia de aniversário: "o homem mais sexy do Mundo"
Luís Figo
Fez 54 anos, mas ninguém lhe dá a idade que tem. Luís Figo chama à atenção com novas fotos no dia de aniversário: "o homem mais sexy do Mundo"
Mais Lidas
Sismo em Portugal: Proteção Civil identifica as quatro regiões de maior risco
Vulnerabilidade sísmica
Sismo em Portugal: Proteção Civil identifica as quatro regiões de maior risco
Preços dos combustíveis vão sofrer uma forte queda na próxima semana: saiba o que esperar 
Combustíveis
Preços dos combustíveis vão sofrer uma forte queda na próxima semana: saiba o que esperar 
Um dos homens mais ricos do mundo ouviu um «não»: Cristiano Ronaldo viu a sua proposta recusada
Um dos homens mais ricos do mundo ouviu um «não»: Cristiano Ronaldo viu a sua proposta recusada
Georgina reage ao adeus de Cristiano Ronaldo à Seleção com homenagem que poderá ser dos seis filhos
Georgina reage ao adeus de Cristiano Ronaldo à Seleção com homenagem que poderá ser dos seis filhos
Deixa de comer para conseguir pagar o combustível e visitar o filho no hospital. A história de um pai que deixou Cristina Ferreira destroçada
Dois às 10
Deixa de comer para conseguir pagar o combustível e visitar o filho no hospital. A história de um pai que deixou Cristina Ferreira destroçada
Vai abastecer o carro? Gasóleo e gasolina podem ficar muito mais baratos já na próxima semana
Gasóleo
Vai abastecer o carro? Gasóleo e gasolina podem ficar muito mais baratos já na próxima semana