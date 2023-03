Jehane Thomas perdeu a vida aos 30 anos após meses com enxaquecas

Há 56 min

A estrela do Tik Tok Jehane Thomas morreu repentinamente aos 30 anos, depois de sofrer de enxaquecas incapacitantes durante vários meses. A morte deixou milhares de seguidores em choque.

Jehane Thomas escreveu no Instagram que foi diagnosticada com neurite ótica, uma condição que causa o inchaço do nervo ótico no olho. “Fui diagnosticada depois de dois anos a dizerem-me que as minhas enxaquecas eram causadas pelo stress” revelou a influencer a 5 de março. “Depois pensaram que eu tinha esclerose múltipla, o que já foi descartado, tudo o que sei é que a pressão na minha cabeça é insuportável”, revelou.

“Quero agradecer aos meus pais por estarem sempre lá para me ajudarem com os meus filhos” escreveu ainda. “Odeio ficar incapacitada pela minha doença, mas eles são sempre os primeiros a disponibilizarem-se para cuidar dos rapazes por algumas horas e estou tão grata por vos ter”. Jehane Thomas soma mais de 86 mil seguidores no Tik Tok.

Na passada quarta-feira, contou que iria ser submetida a uma cirurgia porque mal conseguia mexer-se. Depois da operação e de ter tido alta, teve de regressar ao hospital por ter voltado a ter enxaquecas fortes. Acabaria por morrer subitamente na sexta-feira, deixando amigos, família e seguidores em choque. A mulher deixa dois filhos de um e três anos.