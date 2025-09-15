Facebook
Jéssica Vieira venceu o Big Brother Verão
Há 3h e 51min
00:04:46
Dois às 10
Jéssica Vieira responde à pergunta que todos queriam ouvir: «Sais a gostar do Afonso?»
00:01:24
Secret Story
Última Hora: Primeira saída da casa é já hoje e conta com revelação de segredo
00:01:28
Secret Story
A Voz é soberana: «Seguramente, Portugal está sensibilizado com essa sua preocupação, mas eu não»
00:02:35
Big Brother
«A minha reação demonstrou isso»: Miranda revela o que sentiu com a vitória de Jéssica
Big Brother Verão
Cresceu em 14 casas diferentes, brilhou em reality shows e venceu o Big Brother Verão. Este troféu vai pagar-lhe a entrada da casa
Fábio Belo
OPINIÃO I Secret Story: egos insuflados e a última bolacha partida do pacote
Viral
Casaram e nas fotografias viram um homem desconhecido em toda a festa. Após quatro anos, encontraram-no e a verdade é hilariante
Influencer
Influencer de 23 anos que estava desaparecida foi encontrada morta
Codigo do Trabalho
Jovem até aos 44 anos, velho depois dos 45: o atual código do trabalho não nos dá a vida que queremos e tira-nos a que merecemos
Portugal
Novo concorrente do Secret Story jogou com Ronaldo e deu um tiro em Amorim
Zara
De todas as calças da Zara, são estas que chamam a atenção das espanholas
Famosos
Após reality show da TVI, Jéssica Vieira reata relação com homem especial: "Estamos a criar a nossa ligação"
Liga
José Faria despedido do Estrela da Amadora
Sporting
Varandas garante: «A perceção de terceiro grande pertence ao passado»
