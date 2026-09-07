Eleve a sua experiência com acesso exclusivo.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Emprego
Maxmat
Pesquisa
Pesquisar
Joana Albuquerque mostra a sua casa
IOL
Há 3h e 50min
Mais Vistos
00:04:11
Big Brother
Miguel Vicente revela atitude de Catarina Miranda antes de entrarem na Casa: «Mandou-me umas mensagens...»
00:01:43
Big Brother
Para surpresa de todos, Francisco Monteiro revela: «Sou casado»
00:04:13
Big Brother
Francisco Monteiro recorda o confronto noturno que teve com Diogo Marcelino: «Estou com medo»
00:04:03
Big Brother
A reação hilariante de Francisco Monteiro ao ver Joana Sobral e que deixou Maria Botelho Moniz em choque
Destaques IOL
Joana Albuquerque
Dias antes de entrar no “BB All Stars”, esta concorrente abriu as portas de sua casa. A organização inspirou-nos
Creme Nivea
Estudo científico confirma as propriedades que fazem do creme Nivea um fenómeno global há décadas
Opiniao
OPINIÃO | 26 anos depois, o Big Brother voltou a parar Portugal
Estrangeiros em Portugal
Finlandês a viver em Portugal deixa aviso aos restantes estrangeiros: “Nunca façam isto”
Mais Lidas
Dois às 10
Em conjunto, Liliana e Ricky anunciam decisão: «Temos uma coisa importante para vos dizer»
Dois às 10
«Não quero mais contacto com ela»: Fábio Pereira põe fim ao silêncio e expõe conflito surpreendente
Nuno Cardoso
Morreu o antigo presidente da Câmara do Porto Nuno Cardoso
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Ollie Millroy
Rival abandona corrida para salvar piloto de Ferrari em chamas: “Devo-te a minha vida”
Big Brother
De Francisco Monteiro a Miguel Vicente: a lista completa de concorrentes do BB All Stars
AfD
Musk, Trump ou o Kremlin. Com a Europa preocupada, a vitória da AfD na Alemanha está a deixar muita gente contente
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Utopia Towels
"Muito suaves e de boa qualidade": este jogo de 8 toalhas está a 23 euros
Crime
Bebé de três meses morreu quando acampava com a família. Quatro adultos foram detidos
MONSGA
De 200€ para 102€: este aspirador sem fios une design e potência
Aspirador robot
Poupe 74% na limpeza diária: Este aspirador robot traz uma esfregona magnética avançada para deixar o chão a brilhar
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Opiniao
OPINIÃO | 26 anos depois, o Big Brother voltou a parar Portugal
Joana Albuquerque
Dias antes de entrar no “BB All Stars”, esta concorrente abriu as portas de sua casa. A organização inspirou-nos
Creme Nivea
Estudo científico confirma as propriedades que fazem do creme Nivea um fenómeno global há décadas
Hoteis
Hotéis pelo mundo na lista das melhores descobertas de 2026
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
NERLEI
Oito empresas portuguesas vão a uma das maiores feiras mundiais do setor automóvel
Seguro automóvel
Seguro automóvel: Que níveis de proteção existem e o que influencia o preço?
Gorgulho no arroz
Gorgulho no arroz e massa na despensa: como tratar e prevenir
Inteligência Artificial
O que as crianças devem saber sobre Inteligência Artificial
Carro usado
Comprar um carro usado pode representar uma poupança de 2900 euros
Oportunidades de emprego
Este é o fator que mais influencia as oportunidades de emprego dos licenciados portugueses
Lisboa
“O sistema de segurança português não tem tecnologia”: americana partilha o que encontra em Lisboa
Sandra Felgueiras
Sandra Felgueiras lamenta: “Nunca fiz aos outros aquilo que nunca esperei sofrer”
Potência contratada
Saiba como identificar a potência de eletricidade certa para a sua casa
Cristina Ferreira
“Merece toda a felicidade do mundo”: quem é a mulher que Cristina Ferreira tem ao lado há sete anos?
João Neves
Nem bacalhau, nem presunto: isto era o que João Neves levava na carrinha de mercadorias
Casamento
É aceitável que o meu marido faça “gosto” em fotografias de mulheres em biquíni?
Daniel Gregório
A viver nova paixão e uma vida de luxo: ex-concorrente do Secret Story surpreende ao volante de uma ‘bomba’
Disney Channel
Mundo da televisão em choque: estrela da Disney morre aos 33 anos
Estrangeiros em Portugal
Finlandês a viver em Portugal deixa aviso aos restantes estrangeiros: “Nunca façam isto”
Associação Empresarial de Braga
Verde Cool volta a pôr Braga à mesa com um roteiro de petiscos e Vinho Verde
Emprego
Energia voltou a pesar na indústria. Porque a competitividade também se decide na fatura
Tablet barato
Tablet que faz de computador portátil é a decisão financeira inteligente de setembro
Preços baixos
Faz frente à Primark, à IKEA e ao Lidl ao mesmo tempo: as novidades da loja que é uma ‘loucura’ de preços baixos
GNR burla
GNR alerta para nova burla que pode deixar a conta bancária a zeros. Fraude chega por carta física
Casamento Gilmário Vemba
Brilhou no casamento de Gilmário Vemba ao lado do marido, que arrasta multidões nos palcos em Portugal
Delícia de bolacha
Delícia de bolacha fresca, proteica e amiga da dieta
APLOG
O futuro da logística vai estar em debate em Oeiras. Programa do congresso da APLOG já está disponível
Casa de banho
Renove a casa de banho sem mudar tudo
TVI
Reconhece este homem? Estava longe de imaginar que um dia seria uma estrela da TVI
Preços baixos
Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno na Europa já conquistou Portugal
Regresso às aulas
Rival da Primark tem coleção com preços que vai 'salvar' os pais no regresso às aulas
Lili Caneças
Esta alegria de Lili Caneças foi interrompida por notícia trágica. “A festa acabou ali”
Últimas
Volkswagen
Era para carros, agora é para armas: Volkswagen vende fábrica que vai ter investimento de Israel
IMT
IMT muda de estrutura. Segurança ferroviária é uma das áreas afetadas
FC Porto
Farioli: «Man City? Vamos defrontar um dos principais candidatos ao título»
FC Porto
Farioli: «É bom estar na Champions aos 37 anos, tudo chega no tempo certo»
Internacional
Uruguai: Zalazar, Maxi Araújo e guarda-redes do Arouca na pré-convocatória de Forlán
FC Porto
«Samu? Será um prazer escolher quando todos estiverem aptos, um problema fantástico»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Tráfico de droga
PJ 'congela' 15 milhões de euros em casas, terrenos, carros e empresas ligados ao tráfico de droga
Falta de professores
Aulas estão à porta e há escolas ainda à procura de professores
FC Porto
«Pela história, é normal que o FC Porto chegue aos quartos de final, mas...»
Inteligência Artificial
"Uma IA que chantageia programadores é demasiado poderosa": ONU pede limites antes que seja tarde
FC Porto
Diogo Costa: «Haaland é um dos melhores do mundo, requer outro tipo de atenção»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Roubo
Dizia que os conhecia e levava-os ao multibanco. É suspeito de várias burlas
Nacional
Alexandre Santos no Nacional: «Um grande objetivo da minha carreira»
Alemanha
"É uma bomba-relógio que deu o seu primeiro sinal de alerta": eleições na Alemanha alimentaram o "cavalo de Troia de Putin" e trouxeram um recado para Portugal
Condenação à morte
Apresentadora egípcia condenada à morte por liderar rede de fabrico e tráfico de droga sintética
Preços combustíveis
Carneiro acusa Governo de "ganhar dinheiro" com aumento dos combustíveis
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Polícia
Mãe e companheiro acusados de 49 crimes de abuso sexual de uma menor de 13 anos
FC Porto
Farioli: «Sem ser o Diogo Costa, faltam jogadores importantes em todos os setores»
Preço dos combustíveis
Desconto em imposto que faz mexer o preço dos combustíveis foi menor que o prometido pelo Governo
Compras online
Produtos para crianças e ginásios: UE deteta falhas em anúncios online
Made In
Mourinho: «Eu estava bem e gostava de estar no Benfica, mas o Real é o Real»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Lidl
Não é semelhante, não é cópia, são mesmo ténis Vans nas prateleiras do Lidl
Preço dos combustíveis
Governo prepara apoio ao gasóleo agrícola para travar subida dos preços
AfD
"Alguma coisa mudou na Alemanha": Merz assume "pior derrota em décadas" e promete consequências após vitória da AfD
Utopia Towels
"Muito suaves e de boa qualidade": este jogo de 8 toalhas está a 23 euros
Crime
Bebé de três meses morreu quando acampava com a família. Quatro adultos foram detidos
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Internacional
Federação belga não apoia recandidatura de Infantino à presidência da FIFA
Internacional
Croácia: Modric e Ivanovic entre os convocados para a seleção
Liga Campeões
Mourinho: «Quando digo que a equipa é ingénua, não é uma crítica...»
Famosos
"Big Brother". Inês Morais implacável com Catarina Miranda: "Não ganha, nem que a vaca tussa"
MONSGA
De 200€ para 102€: este aspirador sem fios une design e potência
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Espionagem industrial
Belga de origem chinesa detido por suspeitas de espionagem e roubo de segredos de fabrico de chips
José Ramos Ferreira
José Miguel Ramos Ferreira: "Miranda do Corvo tem de ser uma escolha óbvia para quem quer constituir família"
Infanta Leonor
Infanta Leonor segue os passos de Letizia e usa peça em saldos na Zara para entrada na Faculdade
Dois às 10
Cristina Ferreira despede-se dos 48 anos em destino de sonho: «Esta água compensa tudo. Acho que não há igual»
Dois às 10
«Só quero um sinal. Esteja vivo ou morto»: mãe procura filho desaparecido há quatro meses após mensagem misteriosa
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Alemanha
"Seremos o maior partido da Alemanha": até lá, a AfD já se está a mexer para formar governo na Saxónia-Anhalt
Pensões
Ministra afasta reforma da Segurança Social e garante: "As pensões atuais são absolutamente sagradas"
José Sócrates
José Sócrates apresenta queixa contra procurador da Operação Marquês por alegado falso testemunho
Famosos
Após perder 18 quilos, Bruno de Carvalho deixa garantia!
Alemanha
"Não podemos continuar como antes": Merz e governo alemão "abalados" com vitória da AfD
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Made In
Abel irrita-se com microfones na área técnica: «Estamos no Big Brother?»
Dois às 10
Aos 93 anos, Florisa vive marcada pela violência do pai e pela morte do filho: «A dor nunca passa»
Aspirador robot
Poupe 74% na limpeza diária: Este aspirador robot traz uma esfregona magnética avançada para deixar o chão a brilhar
MF Mundo
Morreu Nuno Cardoso, antigo presidente da Câmara Municipal do Porto
Opiniao
OPINIÃO | 26 anos depois, o Big Brother voltou a parar Portugal
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Big Brother
A cadeira quente “ferveu” e já há vários rivais no BB All Stars: Conheça todas as “guerras”
Explosão
Três feridos em explosão num laboratório da Faculdade de Química de Tarragona
Vassoura
Varrer sem espalhar poeiras no ar? O segredo para apanhar todo o pó do chão está num objeto inesperado
Famosos
"Sou casado": Francisco Monteiro surpreende tudo e todos!
Fórmula 1
Hamilton aponta o dedo à Ferrari: «Aqui não há regras»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais
Ficha Técnica
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
SOL
VERSA
AWAY
TVI PASS
COPYRIGHT © 2026 IOL.PT