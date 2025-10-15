Facebook
Josef Fritzl em 2009
Hoje às 14:46
Secret Story
Avião de apoio a Pedro agita a casa: Esta foi a reação da esposa Marisa
Secret Story
Pedro Jorge e Marisa em clima intenso: «Ontem gostei de te ver a tomar banho»
Secret Story
Rui decide não desistir do programa e Mariana fica aliviada: «Sentimentos à flor da pele...»
Secret Story
Vera declara sentimentos a Inês: «É complicado perceber que tem namorado»
Crime
Manteve a filha fechada num quarto durante 24 anos, violou-a e teve sete filhos com ela. Onde anda um dos piores 'monstros' da história?
Saude
Lavar caixas plásticas tipo tupperware na máquina da loiça faz mal à saúde?
Dicas
Finalmente alguém nos diz em que nível do forno devemos colocar o tabuleiro
Receitas
Arroz de frango no forno sem sujar loiça: só precisa de um pirex
Resultados Autárquicas 2025 em tempo real
Governo
"Vamos ter de mexer no quintal de muita gente para resolver este problema". Governo quer revisões de PDM e licenças de construção mais rápidas
Anjos
Anjos lançam anúncio bombástico após derrota em tribunal. E o ´recado´ é para Joana Marques
Eleições
Faltava o quadradinho para quem quisesse votar no Chega: a polémica que pode alterar o resultado das autárquicas em Lisboa
Homicidio Cascais turista americano
"Três murros", um pedido de ajuda, um morto, um ferido: o que se sabe sobre o homicídio de turista americano em Cascais
D'Angelo
Morreu o músico D'Angelo
