Kelly Bailey celebra 25 anos no Brasil

Hoje às 08:46

Kelly Bailey viajou para o Brasil na companhia de Lourenço Ortigão para celebrar o aniversário.

No dia em que completou 25 anos, a 19 de fevereiro, a atriz viveu o ambiente inconfundível do Carnaval no Rio de Janeiro e exibiu a sua barriga de grávida.

Perante a felicidade do casal, os seguidores e amigos não param de deixar comentários em que desejam felicidades ao bebé que está para vir e aos pais.

“Perfeita”, “Muitas felicidades para vocês” ou “que mamã tão linda” são alguns dos comentários deixados pelos fãs da atriz. “A viver dias MUITO felizes, obrigada a todos!!”, escreveu Kelly na sua conta de Instagram.

Percorra a galeria para ver as imagens partilhadas pelo casal.