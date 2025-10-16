Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Kit Cinnamon Roll Canela
Há 1h e 45min
Mais Vistos
00:04:34
Secret Story
«Ninguém merece ser traído»: Em lágrimas, Marisa abre o livro da sua vida
tvi
00:02:34
Secret Story
«Não viste a conversa porca que ela puxou?»: Liliana 'rasga' concorrente
tvi
00:01:20
Secret Story
«Desejo que não me dirija mais a palavra»: Marisa não deixa nada por dizer a mulher da casa
tvi
00:02:51
Secret Story
Gritos e insultos: Ana Cristina 'explode' com Liliana e Pedro 'mete veneno' ao ouvido da concorrente
tvi
Destaques IOL
Crime
Manteve a filha fechada num quarto durante 24 anos, violou-a e teve sete filhos com ela. Onde anda um dos piores 'monstros' da história?
Saude
Lavar caixas plásticas tipo tupperware na máquina da loiça faz mal à saúde?
Dicas
Finalmente alguém nos diz em que nível do forno devemos colocar o tabuleiro
Receitas
Arroz de frango no forno sem sujar loiça: só precisa de um pirex
Mais Lidas
Tragédia
Camião abalroou carrinha e matou família inteira: a mãe, os seis filhos, um neto e o companheiro da filha que estava grávida
Resultados Autárquicas 2025 em tempo real
Autarquias
Afinal não foi só com o Chega em Lisboa. Faltava o quadradinho para quem quisesse votar na CDU em Figueira de Castelo Rodrigo
cnn
Autarquicas2025
PSD e PS estavam empatados com 542 votos cada. Um voto nulo decidiu o próximo presidente da freguesia de Vila Marim
cnn
Governo
"Vamos ter de mexer no quintal de muita gente para resolver este problema". Governo quer revisões de PDM e licenças de construção mais rápidas
cnn
Dois às 10
Novo feito para Zé. Ex-noivo de Liliana acaba de conseguir o que nenhum outro concorrente do «Secret Story 9» alcançou
tvi