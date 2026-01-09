Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Kit de combate ao frio no Lidl: vão chegar edredões quentes a menos de 17 euros
Hoje às 12:06
Mais Vistos
00:02:19
Oiça a música que Nufla escreveu para Maycon Douglas!
selfie
00:02:16
1ª Companhia
De arrepiar! Renata Reis dedica canção emotiva a Maycon Douglas
tvi
00:02:06
1ª Companhia
Num momento de luto e de dor, recrutas unem-se para apoiar colega que se desfaz em lágrimas
tvi
00:01:51
Namorada de Maycon Douglas faz arrepiante partilha: veja o vídeo!
selfie
Destaques IOL
Ikea
Há lençóis a menos de 1 euro na IKEA. Se não reparou, os saldos têm oportunidades incríveis quase a acabar
Dicas
Já nem ligamos o ferro de engomar: este spray 'low cost' faz evaporar os vincos em segundos
Obesidade
Após interromperem tratamentos para a obesidade, doentes voltam ao peso inicial em média em 18 meses
Dicas
"Só usava Kerastase ou Wella até ter descoberto este champô": há mais um fenómeno na Mercadona
Mais Lidas
Maycon
Caso Maycon: Há dados que podem mudar a investigação e estão ligados ao carro continua no mar
Ruben Silvestre
Até lhe faltou a voz. Lavado em lágrimas, Rúben Silvestre despede-se de Maycon: «Amo-te»
Dois às 10
Funeral de Maycon Douglas: agência funerária de Marcelo Palma emite comunicado
tvi
Miguel Arruda
PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto
cnn
Fanny
«Ela diz que vai ser menina»: namorado de Fanny mostra-se entusiasmado com a próxima fase da relação
Cristiano Ronaldo
O dinheiro não compra tudo: Cristiano Ronaldo viu a sua proposta ser recusada