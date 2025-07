Kit de limpeza para patas conquista donos de cães. E não precisa de água

Este kit de limpeza para patas, à venda por 11 euros na Amazon, está a conquistar os donos de cães (e gatos) graças à sua eficácia e praticidade. Composto por uma escova, espuma de limpeza a seco e uma toalha, permite limpar as patas dos animais sem necessidade de água, deixando-as secas, suaves e com um aroma agradável. A fórmula com ingredientes naturais é segura para todos os tamanhos e raças, e as avaliações dos utilizadores destacam a facilidade de uso e os bons resultados. Com uma classificação de 4,3 estrelas, tornou-se um aliado essencial para quem quer manter a casa limpa e o animal saudável.