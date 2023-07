Kunal Nayyar brilhou enquanto Raj em "Big Bang Theory". Veja como está hoje

Há 48 min

Quem não se lembra de Raj em ‘Big Bang Theory’, o amigo indiano que quando surgiu na série não era capaz de falar com nenhuma mulher, nem mesmo com Penny? Foi Kunal Nayyar que interpretou Raj nesta série de sucesso da CBS, que foi transmitida entre 2007 e 2019. O ator subiu para o estrelato graças a esta personagem e desde então participou em outros projetos como nas séries “Suspecion”, da Apple TV+, e “Criminal: UK”. Fora da TV, o ator é casado com Neha Kapur, uma modelo indiana, desde 2011. Percorra a galeria de imagens para ver como está o ator hoje.