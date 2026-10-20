L’Oréal Paris Magic Retouch

Há 3h e 40min
Mais Vistos
Francisco Monteiro ignora Catarina Miranda e concorrente reage: «Tanto ressabiamento»
00:01:22
Big Brother
Francisco Monteiro ignora Catarina Miranda e concorrente reage: «Tanto ressabiamento»
A queda que deixou a casa a chorar a rir: Miguel cai redondo no chão e estas são as reações
00:01:39
Big Brother
A queda que deixou a casa a chorar a rir: Miguel cai redondo no chão e estas são as reações
Catarina Miranda volta a provocar Miguel Vicente: «Quem manda neste reino sou eu»
00:02:24
Big Brother
Catarina Miranda volta a provocar Miguel Vicente: «Quem manda neste reino sou eu»
Após comentários sobre "bairros", Sónia sai em defesa de Luís: «O Miguel e a Helena pintaram-te como um monstro
00:04:42
Big Brother
Após comentários sobre "bairros", Sónia sai em defesa de Luís: «O Miguel e a Helena pintaram-te como um monstro
Destaques IOL
"Tive um parto traumático e sofri violência obstétrica": após ser mãe, radialista portuguesa denuncia momentos de horror no hospital
Parto traumático
"Tive um parto traumático e sofri violência obstétrica": após ser mãe, radialista portuguesa denuncia momentos de horror no hospital
Horas após sofrer acidente de viação, cantor aparece em direto em programa da TVI: "Está aqui com dores" (Vídeo)
Funtástico
Horas após sofrer acidente de viação, cantor aparece em direto em programa da TVI: "Está aqui com dores" (Vídeo)
"Fui viver com o meu namorado. Mal sabia eu que o pai dos meus filhos era o vizinho do lado": atriz revela detalhe peculiar da relação com o noivo
Atriz
"Fui viver com o meu namorado. Mal sabia eu que o pai dos meus filhos era o vizinho do lado": atriz revela detalhe peculiar da relação com o noivo
"Não corria nem com bola, nem sem bola. Desiludiu-me a mim e à equipa": treinador ataca Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
"Não corria nem com bola, nem sem bola. Desiludiu-me a mim e à equipa": treinador ataca Cristiano Ronaldo
Mais Lidas
Morreu ator de sucessos da TVI, como «Inspector Max» e «Morangos com Açúcar», vítima de doença súbita
Morreu ator de sucessos da TVI, como «Inspector Max» e «Morangos com Açúcar», vítima de doença súbita
Foi uma das caras mais conhecidas da televisão portuguesa. Hoje, lamenta a falta de oportunidades
Foi uma das caras mais conhecidas da televisão portuguesa. Hoje, lamenta a falta de oportunidades
Cristiano Ronaldo deixa mensagem nas redes sociais poucos minutos depois do castigo aplicado pela Federação Portuguesa de Futebol
Dois às 10
Cristiano Ronaldo deixa mensagem nas redes sociais poucos minutos depois do castigo aplicado pela Federação Portuguesa de Futebol
Sónia Jesus está na casa e não imagina quem tomou o seu lugar nos negócios
Big Brother
Sónia Jesus está na casa e não imagina quem tomou o seu lugar nos negócios
Morreu atriz, filha de conceituado ator
Morreu atriz, filha de conceituado ator
Prepare-se: chuva nos próximos dias e temperaturas a descer até aos 5 graus
Meteorologia
Prepare-se: chuva nos próximos dias e temperaturas a descer até aos 5 graus