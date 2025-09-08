Facebook
La Alberca
Ontem às 16:17
00:01:16
Big Brother
Um pranto de lágrimas: Após surpresa na casa, Jéssica Vieira emociona-se
tvi
00:02:24
Big Brother
Este beijo de Miranda a Afonso acabou de acontecer. E o sítio não podia ser mais inusitado
tvi
00:05:26
Big Brother
Afonso Leitão perde a paciência com Catarina Miranda: «Já chega daquela conversa»
tvi
00:02:05
Big Brother
Primeiro beijo em direto? Catarina Miranda faz planos com Afonso Leitão para a grande final
tvi
Higiene
Ainda usa corta-unhas nos pés? Podólogo deixa aviso e explica como deve cortar as unhas
Tragédia
"Imagine perder os dois pais ao mesmo tempo": a história trágica do casal que perdeu a vida em Lisboa na véspera de voltar a casa
Saúde
Psiquiatra explica o que nos pode acontecer se dormirmos menos de 7 horas por noite
Amor
Não se casam e cada um tem a sua casa: estes são os casais mais felizes, garante terapeuta espanhol
Elevador da Glória
Em 2018, o Elevador da Glória descarrilou e não houve relatório. Em 2024, caiu 50 metros em queda livre e ninguém soube
cnn
Infanta Sofia
Infanta Sofia é agora uma estudante universitária em Lisboa e vai morar em Benfica
cnn
Inglaterra
OFICIAL: Nuno Espírito Santo deixa o comando do Nottingham Forest
maisfutebol
FC Porto
FC Porto: William Gomes e de Jong são baixa por algumas semanas
maisfutebol
Futsal
Futsal: Sporting bate Torreense com golo anulado em cima da «buzina»
maisfutebol
Elevador da Glória
Elevador da Glória descarrilou em 2018 mas 'ninguém' soube de nada. Carris aproveitou para antecipar manutenção geral
cnn