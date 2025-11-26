Facebook
Lavar a árvore de natal
Há 40 min
00:03:18
Secret Story
Acabou de acontecer! Concorrentes recebem pista para o segredo de Pedro Jorge e esta foi a reação de Marisa
tvi
00:02:54
Secret Story
Com a voz embargada e de lágrimas nos olhos perante todos, Pedro dedica estas últimas palavras a Bruno
tvi
00:03:10
Secret Story
Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados
tvi
00:02:50
Secret Story
Inês Morais 'rasga' Dylan: «É um miúdo mimado (...) Esteve no sofá o programa inteiro a fumar cigarros e a...»
tvi
Secret story
OPINIÃO | O Top 10 que ninguém pediu (mas que cá está)
Aldi
Boas notícias para quem mora na Amadora ou em Setúbal: abrem duas novas lojas Aldi gigantes
Como aquecer a casa
Sem aquecimentos suficientes em casa? Temos 10 truques para manter a casa quente
Animais
Deixa o seu cão lamber-lhe a cara? Uma veterinária explica o que realmente pode acontecer
Dois às 10
Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida
tvi
Dois às 10
Fora do «Secret Story», Bruno Simão descobre o que nunca pensou: «Estou completamente em choque»
tvi
Natal
Parece saído de um filme: este parque de Natal em Portugal é visita obrigatória para toda a família
Piscinas interiores
Um dos melhores parques aquáticos interiores europeus fica em Portugal. E é um sonho
Famosos
Em direto, Nuno Markl recorda momento em que sofreu AVC: "Consegui arrastar-me até à porta"
selfie
Historias de amor
«Abandonei a minha filha aos 16 anos»: quase duas décadas depois, recebi a mensagem que mudou tudo