Lembra-se da Susana do primeiro Big Brother? Veja como é hoje

Hoje às 10:44

Susana Almeida concorreu à primeira edição do Big Brother, que se estreou em 2000 na TVI, e saiu da casa com um segundo lugar, a seguir a Zé Maria, o grande vencedor da estreia do formato em Portugal.

A propósito dos 30 anos da TVI, a ex-concorrente esteve presente na estação, onde se reencontrou com Teresa Guilherme, que apresentava o programa. O momento foi bastante emotivo e Susana trouxe uma mensagem de Zé Maria dedicada à apresentadora.

Percorra a galeria acima para ver como está hoje a "cabeça amarela" e veja o reencontro com Teresa Guilherme nos vídeos abaixo.