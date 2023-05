Há 1h e 25min

As atrizes Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross e Eva Longoria protagonizaram uma das séries com mais êxito de sempre. 'Donas de Casa Desesperadas' contou com oito temporadas, tendo estreado em 2004 e terminado em 2013, numa produção da ABC.

Ao elenco juntam-se também Steven Culp, Ricardo Antonio Chavira, Mark Moses e James Denton.

