Lembra-se de Fábio Machado da Casa dos Segredos? Veja como está hoje!

Hoje às 08:56

Foi há mais de uma década que Fábio Machado esteve dentro da ‘Casa dos Segredos’, naquela que foi a terceira edição do programa.

Acabou por apaixonar-se por outra concorrente, Marta Spínola, com quem viveu uma relação durante alguns anos. Já na altura da participação do programa, Fábio era um galã que mostrava bastante preocupação e cuidado com o seu corpo e imagem.

Hoje, é modelo e conta com perto de 70 mil seguidores no Instagram, que post após post se rendem ao corpo escultural com elogios rasgados.

“Muito sexy”, “fabuloso” ou “perfeito” são apenas alguns dos comentários dos fãs, oriundos de vários países.

Percorra a galeria para ver como está hoje Fábio Machado, os 32 anos.