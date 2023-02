Lembra-se dos Europe? Veja como estão hoje

19 jan, 17:41

A banda Europe imortalizou-se com o álbum The Final Countdown, lançado em 1986. Foi o terceiro disco do grupo sueco e foi este que lançou os cinco músicos de cabelo loiro longo para a fama internacional.

Hoje, a banda liderada por Joey Tempest sobrevive e continua a atuar com frequência, sendo que entre o final dos anos 80 e 2003 o guitarrista John Norum foi substituído por Kee Marcello, com Norum a regressar ao grupo na reunião de 2003. Os restantes membros originais mantêm-se.

Além do vocalista Joey Tempest, que celebra 60 anos em agosto, o grupo é composto pelo guitarrista John Norum, de 58 anos, o teclista Mic Michaeli, de 60 anos, o baixista John Levén, de 59 anos e o baterista Ian Haugland, de 58 anos.

Recorde agora o tema mais icónico da banda e veja na galeria acima como estão hoje os elementos do grupo.